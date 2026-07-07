Musiklärare Kulturskolan
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten / Pedagogjobb / Arvidsjaur Visa alla pedagogjobb i Arvidsjaur
2026-07-07
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Högskoleutbildning inom trummor, bas, elgitarr och gitarr
Vi söker dig som har högskoleutbildning, eller likvärdiga meriter, inom dina instrument, och vi ser gärna att du har relevant pedagogisk utbildning. Meriterande är erfarenhet av undervisning både enskilt och i grupp, kunskaper i andra instrument eller estetiska uttryck, arbete med rekrytering av nya elever, samt arbete på en kulturskola.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/126". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaurs kommun (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten Kontakt
Sveriges lärare +4696015500 Jobbnummer
9995290