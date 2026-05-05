Musiklärare i rytmik, Kulturskolan
Umeå kommun, Kultur, Kulturskolan / Pedagogjobb / Umeå Visa alla pedagogjobb i Umeå
2026-05-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Kultur, Kulturskolan i Umeå
Kulturskolan i Umeå söker nu en vikarierande lärare i rytmik och musik!
Kulturskolan i Umeå erbjuder ett brett utbud av ämnen och verksamheter: terminskurser, kortkurser, lovverksamhet och öppen verksamhet. Vi ansvarar även för Kulturlöftet i Umeå kommun. Vår verksamhet bedrivs på Midgårdsskolan, Vasagatan, Umestan, Hamnmagasinet och på ett 20-tal skolor runtom i kommunen. Totalt är vi ungefär 70 personer som arbetar på Kulturskolan.
Hos oss får eleverna möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter genom sång, instrumentundervisning och samspel i orkester, ensemble och kör. Vi strävar efter samverkan över både ålders- och genregränser, med konserter och projekt där alla får ta plats och bidra. Vår undervisning syftar inte bara till musikalisk utveckling - vi vill också bidra till elevernas personliga och sociala växande.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Tjänsten innehåller flera delar och utformas delvis utifrån din kompetens. En stor del av uppdraget består av undervisning inom vår El Sistema-verksamhet i förskoleklass och årskurs 1, där fokus ligger på rytmik i samarbete med kollega.
Du kommer även att:
medverka i kör- och ensembleverksamhet tillsammans med kollegor
delta i arbetet med El Sistema-orkester
undervisa i anpassad grundskola tillsammans med kollega (cirka en dag/vecka)
medverka i våra folkmusikgrupper
Instrumentalt kompa (piano eller gitarr)
Om dig
Vi söker dig som har musiklärarutbildning med inriktning mot rytmik, eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i grupp samt erfarenhet av kör- eller ensembleledning. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har förmåga att kompa på piano eller gitarr, erfarenhet av El-sistema eller liknande arbetssätt samt ett intresse för folk- eller världsmusik.
Vidare är du samarbetsinriktad, flexibel och har ett stort engagemang för barns och ungas lärande. Du trivs med att arbeta i team och vill bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat från och med 2026-08-10 till och med 2027-06-17 med en omfattning på 80-100%.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Kultur, Kulturskolan Kontakt
Daniel Annelind, Sveriges Lärare daniel.annelind@umea.se 090-164932 Jobbnummer
9893433