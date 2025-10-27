Musiklärare i gitarr till Kulturskolan
Linköpings kommun / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2025-10-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller undervisning i gitarr som huvudämne. Undervisningen omfattar nybörjar- till avancerad nivå på klassisk gitarr, el-gitarr och elbas. Eleverna är i åldrarna 6-19 år och undervisningen är inriktad på ungdomarnas egna förväntningar, förutsättningar och ambitionsnivå. Vid Linköpings Kulturskola tar vi stor hänsyn till den sökandes egna förväntningar och förutsättningar när vi bygger tjänster så innehållet i detalj kan komma att ändras över tid.
Din arbetsplats
Linköpings Kulturskola är en frivillig skolverksamhet som undervisar ca 3 500 elever i dans, teater, musik samt bild & form. Undervisningen riktar sig till barn och unga i Linköpings Kommun i åldrarna ca 5-20 år. Kulturskolan har ensembleprofil vilket innebär att all undervisning leder till samspel på olika sätt och i samtliga konstformer. Undervisningen sker i egna lokaler i Konsert & Kongresshuset men vi har också en omfattande verksamhet i de flesta kommundelarna förutom Kulturskolans egna lokaler i Linköpings Konsert och Kongress. Kulturskolans administration består av Kulturskolechef, en samordnare samt två administratörer. Undervisningen utförs av ca 50 lärare.
Du som söker
Vi söker dig med pedagogisk högskoleexamen som gitarrpedagog instrumental- och ensemblelärarutbildningen, rytmiklärare med motsvarande examen eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning i gitarr, elgitarr och elbas. Erfarenhet av arbete vid kulturskola meriterande. Om du har fördjupad kunskap i gitarr, elgitarr och elbas ses även det som meriterande.
Det är ett krav att du som söker har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, då arbetet innebär att du undervisar på svenska för barn/unga i varierande åldrar.
Vi söker dig som har ett engagemang där du tillför entusiasm och energi i arbetet. Du har en förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring vår verksamhet tillsammans med elever och kollegor. Du arbetar dessutom bra med andra människor och är lyhörd i ditt bemötande. En kreativitet i lärarrollen tillsammans med kollegor och elever ser vi som en självklar framgångsfaktor där nya idéer till både vår verksamhet som din egna undervisning bidrar till skolans utveckling. Arbetet ställer dessutom krav på att arbeta självständigt både med planering och själva undervisningen. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi söker dig som vill vara en del av ungdomars musikaliska utveckling, välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2026-06-11 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: 50-100%
Antal lediga befattningar: 1-2
Ref. nr: 15951
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Kulturskolechef
Fredrik Einvall fredrik.einvall@linkoping.se O13-294271 Jobbnummer
9574850