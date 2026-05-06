Musiklärare i gitarr till Kulturskolan Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad, se adress och placering i annonstext.
Välkommen till oss
Kulturförvaltningen har ca 1000 medarbetare och omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst och Stadsmuseet. Evenemangsavdelningen arrangerar stora publika evenemang som till exempel Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm. Kulturförvaltningens verksamheter har ca 11 miljoner besök varje år.
Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd och spets. Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna och ger stöd till det fria kulturlivet.
En utmaning för kulturförvaltningen är att nå fler, och grupper som vi inte når idag. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
Vi erbjuder
I Kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget skapande på sin fritid i något av Kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik. Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm.
Som lärare i kulturskolan erbjuder vi regelbunden fortbildning samt friskvårdsbidrag.
Din roll
Du undervisar grupper i gitarr från nybörjarnivå till avancerad nivå, i kulturskolans egna lokaler eller i externa lokaler som kulturskolan nyttjar. Du undervisar i långa och korta kurser samt i olika former av lovverksamhet. Undervisning i Öppen Verksamhet kan förekomma. Undervisningen innefattar både akustisk gitarr och elgitarr. Även att leda, planera och delta i orkester- och ensembleverksamhet kan förekomma.
I samråd med chef ansvarar du för schemaläggning och uppföljning av schema samt viss administration samt att du tar stort eget ansvar för dina elevgrupper. Du verkar för goda kontakter med både elever och deras familjer.
Tillsammans med chef, kollegor och elever planerar du för och deltar aktivt i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar.
Du deltar aktivt i möten och fortbildningar för att bibehålla en god kvalitet på verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Musikpedagogisk högskoleutbildning med gitarr som huvudämne eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Kunskap, intresse och erfarenhet av gruppundervisning. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling.
God digital kompetens generellt och specifikt när det gäller att kommunicera digitalt på ett effektivt sätt
Det är meriterande om du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda ensembleverksamhet.
Kunskap och erfarenhet av fler instrument, främst piano, bas och trummor.
Arbetat med undervisning i grundskola eller annan form av skolsamverkan.
Erfarenhet från arbete i kulturskola.
Vidare är det av stor vikt att du har nedan personliga förmågor och färdigheter:
Pedagogisk insikt och god samarbetsförmåga samt vara självgående och initiativtagande. Du tar hänsyn till det större perspektivet för verksamhetens bästa.
Förmåga att kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov.
Förmåga att skapa en trygg och inkluderande atmosfär där varje deltagare känner sig respekterad, hörd och värderad, vilket främjar lärande, personlig utveckling och självständighet hos deltagarna.
Ger feedback på ett positivt och konstruktivt sätt.
Utvecklingsinriktad och reflekterar kontinuerligt över din egen undervisning, är öppen för nya metoder och idéer för att ständigt förbättra din pedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-05-06Övrig information
Eftermiddags- och kvällsarbete. Helgarbete kan förekomma. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Du anställs av Kulturskolan Stockholm med placering i Hässelby-Vällingby.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om hur det är att jobba i Stockholms stad.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Kulturskolan Kontakt
Mats Gustafsson, Sveriges lärare 076-1294901
9896032