Musiklärare Gullstensskolan 4-9
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur / Grundskollärarjobb / Gullspång Visa alla grundskollärarjobb i Gullspång
2026-06-29
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Vi söker en driven och nytänkande musiklärare som vurmar för sitt ämne samtidigt med driv att hjälpa varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar!
Tjänsten som musiklärare innefattar musikundervisning på Gullstensskolan 7-9 samt på mellanstadiet i Gullspång.
Gullspångs kommun arbetar nu aktivt med att musik ämnet skall bedrivas i halvklass format. Detta tror vi kommer möjliggöra större konstnärlig frihet för eleverna, samt ge undervisande lärare möjlighet att se varje elev i större utsträckning.
Musikläraren har förutom musikundervisning också som uppgiftatt ansvara, planerar och genomför kulturella inslag under skolavslutningar och andra schemabrytande dagar som exempelvis lucia. Detta sker i nära samarbete med kommunens kulturskola.
På sikt kommer tjänsten även innebära mentorskap i en klass på högstadiet tillsammans med en lärarkollega.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Musiklärare på Gullstensskolan 7-9 som är huvudanställningsplatsen, musiklärare på 4-6 i även det i Gullspång. Samt genomföra undervisning på Älgarås skolan en dag i veckan som ligger ungefär 3,5 mil från Gullspång.
Delta på konferenser, samt skolan utvecklingsarbete. Ansvara för kulturella aktiviteter på speciella dagar som högtider och skolavslutningar.Kvalifikationer
Behörig musiklärare för mellan och högstadiet. Ytterligare behörigheter inom musik ämnet eller annat skolämne är meriterande men inget krav.
Målmedveten, lyhörd, ansvarskännande och god organisatorisk förmåga då du kommer arbeta mycket ensam inom ditt specifika ämne.
Gullspångs kommun erbjuder friskvårds bidrag på 1500 kr/år, möjlighet att vidareutveckla sig själv inom professorsprogrammet samt veckovis kollegialt utvecklingsarbete inom ramen för enhetens och huvudmannens behov. För tillfället sker detta inom ramen för Skolverkets riktade stöd med Karlstad Universitet som lärosäte.
Som behörig lärare inom praktisk estetiska ämnen kan du förvänta dig en lön mellan 41 000 - 46 000 kr beroende på tidigare erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Läsåret börjar i Gullspångs kommun den 12 augusti, men annat tillträdes datum är självfallet möjligt.
Arbetstid: Schema.
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs Kommun
(org.nr 212000-1637)
Box 100 (visa karta
)
542 21 MARIESTAD Arbetsplats
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Kontakt
Rektor
Johan Persson johan.persson@gullspang.se 0551-360 04 Jobbnummer
9982400