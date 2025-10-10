Musiklärare fiol, Kulturskolan
Kulturskolan i Umeå söker nu en engagerad och skicklig fiollärare!
Kulturskolan i Umeå erbjuder ett brett utbud av ämnen och verksamheter: terminskurser, kortkurser, lovverksamhet och öppen verksamhet.
Vi ansvarar även för Kulturlöftet i Umeå kommun. Vår verksamhet bedrivs på Midgårdsskolan, Umestan, Hamnmagasinet och på ett 20-tal skolor runtom i kommunen. Totalt är vi ungefär 70 personer som arbetar på Kulturskolan.
Hos oss får eleverna möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter genom sång, instrumentundervisning och samspel i orkester, ensemble och kör. Vi strävar efter samverkan över både ålders- och genregränser, med konserter och projekt där alla får ta plats och bidra. Vår undervisning syftar inte bara till musikalisk utveckling - vi vill också bidra till elevernas personliga och sociala växande.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som fiollärare kommer du att:
Undervisa elever i fiol, både individuellt och i grupp. Ingå i vår El Sistema-verksamhet, där undervisningen sker i grundskolan under skoltid, både enskilt och i grupp. Leda ensembler och orkestrar. Vara en del av ett kompetent och engagerat arbetslag med ungefär 10 andra stråklärare. Arbetet är förlagt både på dag- och kvällstid.
Om dig
Vi söker dig som har:
Pedagogisk högskoleutbildning med inriktning fiol, eller likvärdiga meriter.
Erfarenhet av musikpedagogiskt arbete.
God samarbetsförmåga och engagemang för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö.
Meriterande:
Erfarenhet av El Sistema eller liknande verksamhet.
Suzukiutbildning.
Kompetens inom nordisk folkmusik och/eller traditionell musik från andra kulturer.
Var med och gör skillnad!
På Kulturskolan blir du en del av ett team som brinner för barns och ungas kreativa utveckling. Här finns plats för både konstnärlig frihet och kollegialt samarbete.
Vi söker dig som vill vara en social och mänsklig förebild med förståelse för alla människors olikheter, såväl kulturella som sociala. Du är en god ledare med stor initiativförmåga och flexibilitiet. För att lyckas i uppdraget har du god förmåga att möta barn och unga med olika behov. Du samarbetar också bra med kollegor som jobbar med andra konstformer som drama, konst, film och musik.
Förutom erfarenhet av undervisning både enskilt och i grupp ser vi gärna att du har erfarenhet av och ett intresse för orkester- och ensembleledning på olika nivåer. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på en musik- eller kulturskola. Du kommer att ingå i ett ämneslag kallat stråklaget.
Undervisningen kan ske på flera olika skolor runt om i Umeå kommun därför är det bra om du har körkort och bil.
Du har god förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Vi söker dig som vill vara en social och mänsklig förebild med förståelse för alla människors olikheter, såväl kulturella som sociala. Du är öppen och nyfiken och beredd att tillsammans med dina kollegor ständigt ompröva dina metoder. Du är en god ledare med stor vilja till samarbete, har initiativförmåga och är flexibel.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
