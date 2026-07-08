Musiklärare F-6, Prismaskolan
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2026-07-08
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Prismaskolan i Mariestad är en F-6-skola beläget i naturskönt område i närheten av Mariestads centrum. Skolan, som invigdes 2017, erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur och är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter.
På Prismaskolan har vi ett gott samarbete och gör vårt yttersta för att möta våra elever. Vi arbetar aktivt tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga, sedda och inkluderade.
Är du intresserad av att väcka elevers nyfikenhet för musik och därigenom få dem att växa? Då kan det vara dig vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning i årskurserna F-6. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i. På Prismaskolan har musiken en viktig roll i våra traditioner och du förväntas leda och organiserar det musikaliska inslagen vid dessa tillfällen, så som t.ex. lucia, skolavslutning och julavslutning.
Andra huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bl.a. att;
• dokumentation som rör elevernas utveckling
• betygssättning åk 6
• samarbeta med vårdnadshavare, kollegor och eventuella externa myndigheter och verksamheter
• deltaga och bidra i gemensamma aktiviteter på skolan
Du har stor frihet att utforma undervisningen såsom du önskar och utrymme att ta egna initiativ. Det är viktigt att du har god kunskap om skolans styrdokument och kan driva ditt arbete på egen hand.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik årskurs F-6.
Vi söker dig som brinner för musiken och lärandet. Du trivs i en pedagogisk yrkesroll och du vet att alla har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. I arbetet önskar vi att du är kreativ och vågar pröva nya vägar för att möta elevers behov och intressen. Du tycker om att samarbeta och gör det gärna. Du tänker helhet och vill att alla ska få bästa möjliga möte, alltid.
Det är meriterande med tidigare undervisningserfarenhet.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Om du gillar lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande hoppas vi på att vi får glädjen att arbeta tillsammans med dig!
Rekryteringsarbetet sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid ett anställningserbjudande ber vi dig att visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola-och-fritidshem/kommunala-grundskolor
Kyrkogatan 2 (visa karta
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542 86 MARIESTAD Arbetsplats
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare mariestad@sverigeslarare.se +46501756905 Jobbnummer
9997099