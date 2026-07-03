Musiklärare F-6
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2026-07-03
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Välkommen att söka tjänst som musiklärare på tre mindre skolor i en trygg och trivsam miljö med närhet till både natur och engagerade kollegor.
Hanahöjskolan är en F–6-skola med cirka 170 elever och ligger i Forsheda, cirka 1,5 mil väster om Värnamo.
Gällaryds skola är en F–6-skola med cirka 45 elever och ligger cirka 7 km utanför Bor.
Tånnö skola är en F–3-skola med cirka 30 elever söder om Värnamo.
Tjänsten är schemalagd på 2–3 dagar per vecka och innebär arbete på samtliga tre enheter. Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i musik utifrån gällande styrdokument. Du stimulerar elevernas kreativitet och musikintresse genom varierande och inspirerande arbetssätt.
I uppdraget ingår även att:
sätta omdömen och bidra till elevers kunskapsutveckling
anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förutsättningar
samarbeta med kollegor för att skapa en helhet i elevernas lärande
delta i skolans utvecklingsarbete och bidra till en god lärmiljö
Du blir en viktig del av skolornas pedagogiska verksamhet och bidrar till att skapa en positiv och inkluderande atmosfär för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik
(eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
har god förmåga att planera och organisera ditt arbete
är flexibel och trivs med att arbeta på flera skolor
har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
är engagerad och inspirerar elever till lärande och skapande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- Och Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Karin Ingelsten, Gällaryd Skola Kontakt
Karin Ingelsten karin.ingelsten@edu.varnamo.se Jobbnummer
9992512