Musiklärare Bleckblåsinstrument
2025-08-21
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Om Musikskolan:
Boxholms Musikskola erbjuder en kvalificerad, bred musikundervisning av välutbildade pedagoger och är en viktig och stimulerande del av många barn och ungdomars uppväxt.Musikskolan ger barn och ungdomar värdet av det egna musicerandet; musikundervisningen fördjupar elevens musikaliska färdigheter men är också ett medel för personlig utveckling ochför utveckling av sociala kompetenser. Undervisningen lägger även en grund för framtida yrkesutövning inom musiken. Lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar; intresse, ambition och förmåga. Vi arbetar inkluderande för att skapa en naturlig integration för barn och unga med olika bakgrund och kulturvana. På musikskolan får eleven lära sig att spela, vilket kortfattat innebär träning i instrumental teknik, gehörsspel, spel efter noter samt musicerande i olika samspelsformer. Musikskolan lägger stor vikt vid orkester- och ensembleverksamhet. Vår strävan är att undervisningen ska bidra till att eleverna blir självständiga och kreativa och att de ska kunna ha glädje av sina kunskaper i kulturlivet och även andra sammanhang. Musikskolan har därutöver en viktig roll i förhållande till det lokala kulturlivet och samarbetar med olika aktörer, interna som externa, för att bidra till och främja ett rikt kulturliv i Boxholms kommun. Totalt deltar c:a 180 elever varje vecka i Musikskolans verksamhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Ansvara för dina elevgrupper och schemaläggning i samråd med Musikledaren. Ansvara för kontakt med elever och målsmän samt viss administration. Planera aktiviteter såsom speldagar, konserter, orkesterresor etc. tillsammans med kollegor och elever. Delta aktivt i möten och fortbildning. Instrumentalundervisningen sker både individuellt och i grupp. Den nuvarande tjänsten omfattar i dag undervisning på alla bleckblåsinstrument (trumpet, baryton, trombon, valthorn och bastuba) ledande av blåsorkestrar samt klassorkester i grundskolan åk 3, tillsammans med stråk- och träblåskollegorna.
Pedagogisk musikhögskoleutbildning med brassinstrument som huvudämne eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
Bi-instrument är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Tillsvidareanställning, 50 % tjänstgöringsgrad. I projektform 10 % tjänstgöringsgrad beroende på projektet Carl Tryggers Klassorkester.
För att arbeta inom verksamheten krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret.
Musikledare
Musikledare
Martin Olsson martin.olsson@utb.boxholm.se 070 085 10 56
