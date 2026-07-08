Musiklärare, årskurs 2-5
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2026-07-08
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Romaskolan ligger centralt på Gotland på bekvämt pendlingsavstånd från Visby med mycket goda bussförbindelser. Skolan har sammanlagt cirka 350 elever i årskurs F-9. Romaskolan ingår i Roma skolområde där också skolenheterna Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre ingår som alla är F-6 skolor. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.
Vill du vara med och väcka elevers musikglädje och kreativitet? Nu söker vi en legitimerad lärare i musik till årskurs 2-5 inom Roma skolområde.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I tjänsten kombinerar du undervisning på Romaskolan med arbete på våra ytterskolor, vilket ger en varierad och utvecklande vardag där du möter många elever och kollegor.
Vi söker dig som brinner för undervisning och vill guida elever mot kunskap, uttrycksförmåga och lust att lära. Du arbetar strukturerat och tydligt i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du har också ett intresse för skolutveckling och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad lärare i musik eller inväntar din legitimation. Har du även behörighet i fler ämnen är det meriterande.
Vi ser gärna att du har viss arbetslivserfarenhet inom pedagogisk verksamhet, en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära.
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Vi ser även att du har ett stort engagemang för musik och goda erfarenheter kring musikämnet och musikutövande.
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar variation och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras. Du är flexibel, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Som person är du trygg och engagerad, och du fungerar som en positiv förebild för eleverna. Du tror på varje elevs förmåga att utvecklas och har en inkluderande och relationsskapande inställning. Du samarbetar gärna med kollegor, är prestigelös i ditt arbetssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du arbetar både självständigt och målinriktat i enlighet med Lgr22.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Rekrytering kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Kungsallén 1, Roma (visa karta
)
622 54 ROMAKLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Romaskolan Kontakt
Anna Karlsson, biträdande rektor anna.karlsson05@edu.gotland.se 0498-204122 Jobbnummer
9996073