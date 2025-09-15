Musiklärare åk 7-9 till Lundåkerskolan
2025-09-15
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Lundåkerskolan är en skolan med cirka 380 elever och är den största högstadieskolan i kommunen. Våra ungdomar kommer från världens alla hörn och berikar vår vardag. Alla elever och personal är utrustade med lärplatta och personalen får fortlöpande utbildning inom området.
Skolan har under tre år varit med i ett FoU-program som handlar om Inkluderande lärmiljöer tillsammans med sex andra kommuner i Sverige. Personalen har utvecklat såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för lärande. Nu arbetar vi vidare med att utvecklas och se över hur vår organisation kan möta elevernas behov på bästa sätt. Vi arbetar med ökad måluppfyllelse på alla nivåer.
Utrustning och lärverktyg finns för ett modernt och digitalt lärande.
I nära anslutning till skolan finns is-, idrott- och simhall. Skolan har ett eget skolbibliotek men även nära till kommunbiblioteket. På skolan finns en stor Konsertsal där hela skolan samlas vid skolavslutningar och andra tillfällen.
Vi söker dig som har rätt utbildning och kompetens med vilja att utvecklas i din profession. Lundåkerskolan kanske kan vara en plats för dig att realisera detta på.
Ämneslärarna delar arbetsrum för ökad möjlighet till kollegialt lärande. Inga ämneslärare är klassföreståndare utan kan ha fullt fokus på att utveckla undervisningen och samarbetet med kollegorna.
Två mentorer tar hand om den social biten och de flesta vårdnadshavarkontakterna. Dina arbetsuppgifter
Undervisning, resultatuppföljning, samplanering och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Lärarexamen i musik för åk 7-9.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Lundåkerskolan 7-9 Kontakt
Elenor Levin, rektor 0371-81986 Jobbnummer
9508694