Musiklärare åk 7-9 till Ånestadsskolan
2026-01-12
Vill du jobba på en mindre högstadieskola med familjär stämning och stöttande kollegor? Hos oss jobbar vi relationellt och elevnära. Välkommen till oss på Ånestadsskolan 7-9!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. I denna roll får du driva arbetet med att skapa en inspirerande och aktuell musikundervisning för våra elever. Arbetet sker till stor del självständigt då du är verksamhetens enda musiklärare men du samarbetar också med kollegor som undervisar i andra ämnen. Du ingår i det praktisk-estetiska ämneslaget men får också stöttning av övriga kollegor i verksamheten.
Som lärare i åk 7-9 samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt arbete genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Denna tjänst innebär i första hand undervisning i musik i alla våra klasser i åk 7-9, vilket omfattar ca 75 %. Om du vill jobba heltid innebär tjänsten också undervisning i fler ämnen, fler verksamheter eller andra årskurser i grundskolan, utifrån din behörighet och kunskap.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger nära centrala delarna av Linköping och har två skolenheter, F-6 och 7-9. Varje enhet har rektor och biträdande rektor. Denna tjänst är placerad på enheten 7-9 som har ca 270 elever och 45 medarbetare. Hit kommer elever från olika delar i Linköpings kommun.
Hos oss är elevens bästa alltid i fokus och vi jobbar aktivt med trygghet och studiero. Vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen i åk 7-9, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild och har ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 75-100 %, om du vill arbeta heltid innebär tjänsten också undervisning i fler ämnen eller i fler verksamheter.
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16482
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
