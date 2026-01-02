Musiklärare åk 7-9, Källbrinkskolan, Huddinge kommun
2026-01-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Källbrinksskolan är en högstadieskola som ligger naturskönt beläget mitt i Huddinge med härlig skog och Källbrinks idrottsplats alldeles inpå knuten. På Källbrink arbetar 50 medarbetare med ca 450 elever. Pedagogerna arbetar i årskursvisa team med fyra till sex klasser per årskurs. Det finns även ett team bestående av skolansmindre undervisningsgrupper.
Verksamheten är väl fungerande och präglas av kompetens och positiv elevsyn. I vårt arbete med eleverna lägger vi fokus på individens behov och vi har ett arbetssätt där anpassningar, både i stort och i smått, är utgångspunkten. Vi är mycket flexibla i lektionsupplägg och examinationsuppgifter och tänker att skolarbetet ska göras just i skolan, inte hemma. Vi är en en-till-en-skola och arbetar med Chromebooks som digitalt verktyg.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% med tillträde den 2 mars 2026. Eventuell möjlighet finns till utökad tjänst längre fram. Som lärare i musik kommer du att undervisa i åk 7, 8 och 9 samt i våra mindre undervisningsgrupper. Du kommer också att vara delaktig vid aktiviteter i samband med skolavslutning, Luciatåg och andra traditioner. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med kollega.
I uppdraget förväntas du skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever. Du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av din undervisning. Du har en bra digital kompetens och ser Vklass, Teams och Google Classroom som naturliga verktyg i ditt arbete och kommunikation.
Du har ämneskollegor i musik, vilket ger goda möjligheter till samarbete. Du kommer även att ingå i ett arbetslag, där ni tillsammans arbetar kring eleverna och undervisningen, för att på bästa sätt möta elevernas behov och få dem att utvecklas såväl kunskapsmässig som socialt.
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Vi arbetar med kollegialt lärande, vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i musik för åk 7-9, gärna med behörighet i ytterligare ämne. Du har tidigare erfarenhet av undervisning på högstadiet och är väl förtrogen med grundskolans styrdokument. Du ser dokumentation och bedömning som en självklar del av ditt arbete.
Du är en positiv och kompetent pedagog med ett starkt engagemang för elevernas utveckling. Du är flexibel och kreativ med en undervisning som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande. Du ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg och du har lätt för att skapa goda relationer samt samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor.
I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du har hög kompetens att möta eleverna utifrån deras förutsättningar och behov. Det är särskilt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med NPF. Genom att förena god didaktisk förmåga med trygga ämneskunskaper och en tydligt strukturerad och varierad undervisning ger du eleverna de bästa möjligheterna att utvecklas och nå sina mål.
Vid anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/formaner
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta biträdande rektor Britt-Marie Kulin tel.08-535 306 08Britt-Marie.Kulin@huddinge.se
