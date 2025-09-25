Musiklärare åk 1-7 Vikariat Fruängens skola
2025-09-25
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplats beskrivning
Fruängens skola är en F-9-skola med 600 elever. Skolan är belägen med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen samt en stor nybyggnation i området. Skolan består av sex byggnader vackert belägna i en cirkel runt talldungar och skolgårdar. Skolan är tillgänglighets anpassad. Våra lärare är alla legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen. Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt .
Vi söker nu en musiklärare för ett vikariat. Den vi söker är gärna legitimerad lärare i ämnet musik. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen. Vi önskar också att du tar ansvar för kör, skolavslutning och andra event där fokus ligger på musiken såsom Lucia mm.
Du är kreativ och har god förmåga att möta och utmana eleverna i deras lärande och växande. Du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig utifrån olika förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter
Undervisning i åk 1-7 i grundskolan och anpassad grundskola. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för årskurs 1-9 och ämnet musik.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter inom området. Tidigare erfarenhet är meriterande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
