Musiklärare åk 1-6 Kaxås skola
2026-02-18
- Ett jobb med plats för engagemang och växtkraft!
Vill du vara med och arbeta i ett team där vi tror att framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling? Då ska du söka tjänsten som lärare på Kaxås skola.
Välkommen till oss!
Kaxås skola är en skola med ca 45 elever. Kaxås skola ligger i natursköna Offerdal, med närhet till fjällen och fina naturupplevelser. Det finns en stark framåtanda och vilja att utvecklas här i bygden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som musiklärare på Kaxås skola
Du håller en strukturerad undervisning utifrån gällande styrdokument, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat.
Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del för ditt arbete. I samarbete med kollegor skapar du goda lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad lärare i musik för de angivna årskurserna.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans.
Du samarbetar med skolans elevhälsoteam och har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor.
Du är flexibel och har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat.
Övrig information
Tjänsten är en tillvidareanställning på 30% med ev möjlighet upp till 100% i kombination med andra ämnen.
Tillträde 2026-08-12.
Sista ansökningsdag 2026-03-20
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Krokoms kommun gör en särskild satsning kopplat till särskilt svårrekryterade yrkesgrupper i vissa geografiska områden. Kaxås skola ingår i denna satsning. Därför utgår ett lönetillägg vid heltidsarbete på 3000 kr/månad för legitimerad lärare som anställs för denna tjänst.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Med mig som närmsta chef kan du förvänta dig ett tillitsbaserat och relationellt ledarskap. Jag försöker att ta tillvara på varje medarbetares kompetenser och erfarenheter. Jag söker dig med engagemang, hjärtat på rätta stället och som är modig att testa nya vägar. Av mig får du förutsättningarna att våga vara modig.
Välkommen till oss!
Malin Hellqvist, rektor Änge och Kaxås skolor.
Kontaktperson för tjänsten
Malin Hellqvist, rektor Änge och Kaxås skolor
0640-16744malin.hellqvist@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
