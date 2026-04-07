Musiklärare 50% till Axonaskolan, Tollarp
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som musiklärare vid Axonaskolan i Tollarp blir du en central del i skolans arbete med att skapa en inspirerande och inkluderande musikundervisning för elever i grundskolan. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med kursplaner och skolans pedagogiska mål samt bidra till ett kreativt och tryggt lärande för alla elever.
Tjänsten är placerad på Axonaskolan, Tollarp och är en tillsvidare- eller visstidsanställning enligt överenskommelse. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med kollegor i ett engagerat team för att utveckla skolans musikverksamhet vidare.Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra lektioner i musik för årskurserna på skolan med tydliga lärandemål och anpassningar efter elevernas behov.
Undervisa i sång, instrumentkännedom, rytmik, musikskapande och gehörsträning samt använda digitala verktyg som stöd i undervisningen.
Organisera och leda elevframträdanden, konserter och andra musikaktiviteter i samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Bedöma, dokumentera och återkoppla elevernas kunskapsutveckling i enlighet med skolans rutiner och styrdokument.
Samarbeta med övriga lärare, elevhälsa och fritidspersonal och stödja elever med särskilda behov.
Delta i arbetslagsmöten, utvecklingsarbete och fortbildning för att bidra till skolans pedagogiska utveckling.
Vi söker dig som
Har en stark pedagogisk förmåga och ett genuint intresse för elevernas musikaliska utveckling. Du är kreativ, kommunikativ och kan variera din undervisning för att möta olika elevers förutsättningar. Vidare är du trygg i klassrumsmiljön och arbetar relationsskapande med elever och vårdnadshavare.
Du är samarbetsinriktad och deltar aktivt i skolans kollegiala arbete samt bidrar med idéer för att utveckla musikämnet.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet i musik för grundskolan och erfarenhet.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift krävs. Tidigare erfarenhet från arbete i skola eller med barn och unga är meriterande.
Vi erbjuder
En trygg och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor där elevernas lärande står i centrum.
Möjlighet att utveckla skolans musikprofil och påverka innehåll i undervisningen samt delta i skolans utvecklingsarbete.
En arbetsmiljö där mångfald och inkluderande arbetssätt värderas högt.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15. Urval och intervjuer sker löpande, ange löneanspråk i din ansökan. Tjänsten är planerad att tillsättas enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Övrig information
För slutlig anställning tillämpar vi ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket innebär att sökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret via polisen.se.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag och annonsförmedlare.
Välkommen med din ansökan!
