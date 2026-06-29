Musiklärare
Ydre kommun, Grundskola 4-9 / Pedagogjobb / Ydre Visa alla pedagogjobb i Ydre
2026-06-29
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Vill du undervisa på en trevlig och välfungerande skola? Vill du sprida musikglädje och bidra till elevers utveckling och lärande tillsammans med ett positivt och erfaret arbetslag? Tror du liksom vi på den lilla skolans betydelse när det gäller samarbete och goda relationer?
Nu kan vi erbjuda dig att arbeta som ämneslärare i musik på låg- och mellanstadiet. Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus.
Om arbetet
Arbetet består i att planera, undervisa och bedöma elever i ämnet musik på låg- och mellanstadiet. Eget ansvar och kollegialt samarbete är viktigt, då undervisningen bedrivs i ett kreativt arbetslag. Arbetet med elevernas måluppfyllelse samt värdegrundsarbetet är prioriterat. Ämnet musik är även en viktig inspiration till elevernas mående och kreativitet.
Tjänsten kan med fördel kombineras med undervisning i andra ämnen. Här är vi öppna för just din kompetens och vad du kan tillföra vår skola.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad grundskollärare med behörighet i musik för låg- och mellanstadiet, gärna i kombination med andra ämnesbehörigheter. Du har pedagogisk insikt och är fokuserad på studiero och elevernas kreativitet.
Du har lätt för att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare och det kollegiala lärandet är en naturlig och viktig del av ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att växla arbetssätt utifrån olika förutsättningar samt ser möjligheterna i förändringar.
Du tar självständigt ansvar för din uppgift.
I processen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Samarbetsvilja, tålmodighet och en dos humor hjälper oss att utvecklas tillsammans.
Mer information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning, omfattning 60%. Fast lön. Sista ansökningsdag 26-08-10 Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse. Ydre kommun välkomnar därför sökande som bidrar till detta.Om företaget
I Ydre kommun har vi en gemensam medarbetarsyn som går att sammanfatta på följande sätt:
I Östergötlands bäst bevarade hemlighet, Ydre, är vi trygga i vår kompetens och hanterar vårt ansvar med professionalitet. Genom att göra vårt bästa och bidra till helheten visar vi på vår yrkesstolthet.
Vi bygger Ydre genom delaktighet. Här är vi alla kollegor som skapar laganda och ser värdet i varje unik roll. Genom att samarbeta mot gemensamma mål gör vi kommunen starkare.
Med respekt möter vi varandra och våra invånare med tydlighet och omtanke. Vi lyssnar aktivt, värdesätter olikheter och skapar trygghet genom ett pålitligt förhållningssätt.
Vårt engagemang märks i vardagen. Vi tar initiativ, ser lösningar och bidrar till en god arbetsmiljö. Genom små gester och stora idéer gör vi skillnad för Ydre – varje dag.
Yrkesstolthet- Delaktighet- Respekt -Engagemang
Tillsammans är vi YDRE
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333702". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ydre Kommun
(org.nr 212000-0381)
Torget 4 (visa karta
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573 74 YDRE Arbetsplats
Ydre kommun, Grundskola 4-9 Kontakt
Rektor
Sofia Ydrefors sofia.ydrefors@utb.ydre.se 0381 - 66 12 18 Jobbnummer
9984150