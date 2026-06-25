Musiklärare
Stiftelsen Josefinaskolan / Pedagogjobb / Sigtuna Visa alla pedagogjobb i Sigtuna
2026-06-25
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Ämneslärare Musik
Josefinaskolan är naturskönt placerad mellan Märsta och Sigtuna. Skolan drivs i stiftelseform och är icke vinstutdelande och rymmer ca 200 elever i klasserna F-9 med ca 30 engagerade medarbetare, som tillsammans bidrar till en lärorik och trygg skola.
Som musiklärare hos oss har du en central roll i skolans konstnärliga och sociala liv. Du undervisar i ämnet genom att utveckla elevernas lyssnade, samspel och kreativitet.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en musiklärare för undervisning i mu åk 5-9 ca. 60%. Tjänsten kan kombineras med andra uppdrag med tillträde hösten 2026.
Om musikundervisningen
Musik ämnet har en central roll i skolans pedagogiska helhet och genomsyrar både undervisning och gemensamma sammanhang.
Undervisningen bygger på aktivt deltagande där eleverna får utveckla sitt musicerande genom sång, kör och ensemblespel. Träna rytm, gehör, lyssnande och samspel. Arbeta med akustiska instrument och olika musikaliska uttrycksformer. Möta musik som en del av kultur, historia och gemenskap. Musiken integreras i skolans traditioner och bidrar till att skapa mening, sammanhang och delaktighet.Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare i årskurs 5 till 9 kommer du att undervisa i musik enligt Lgr22 och En väg till frihet. Planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Leda elever i sång, kör, rytmik och ensemblespel. Skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö. Stimulera elevernas kreativitet, uttryck och samarbetsförmåga. Bidra till skolans konserter, föreställningar och traditioner. Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller skolans behörighetskrav:
Waldorflärarutbildning eller pågående utbildning
Statlig lärarutbildning
Ämnes och didaktisk kompetens genom utbildning, arbetslivserfarenhet och kurser.
Intresse för att fortbilda dig inom waldorfpedagogiken.
För oss är rätt person på rätt plats avgörande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som undervisar med närvaro, struktur och engagemang. Är kreativ och skapar musikglädje och delaktighet. Har ett tryggt och inkluderande ledarskap. Trivs i ett nära samarbete kring elever och klasser och har ett reflekterande och nyfiket förhållningssätt.
Anställningsvillkor
Lön enligt kollektivavtal och skolans interna lönetrappa. Vi ligger något under snittlönen i Sigtuna kommun, men erbjuder mervärden som:
Pedagogisk frihet och professionellt förtroende.
Tid för fördjupning och konstnärligt arbete.
Ett nära kollegialt samarbete.
En meningsfull och långsiktig lärmiljö med fokus på hela människan.
Vid anställning krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Catharina Bennet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: rekrytering@josefinaskolan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Josefinaskolan
, https://www.josefinaskolan.se/
Rävsta Gård (visa karta
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195 92 MÄRSTA Arbetsplats
Josefinaskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Ewa Andersson ewa.andersson@josefinaskolan.nu Jobbnummer
9978746