Musiklärare
Motala kommun, Enhet Nykyrka / Pedagogjobb / Motala Visa alla pedagogjobb i Motala
2026-06-24
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Nykyrka i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Nykyrka är en litenfamiljär landsbygdsskola med ca 90 elever (skolår F-6 och fritids)
Skolan har naturen inpå knutarna och på skolgården finns bland annat fotbollsplaner och stora lekområden och en egen minigolfbana.
Hos oss möts elvever och personal i en trygg miljö med små klasser och nära realtioner, där varje elev blir sedd.
Vi arbetar över årskurs- och professionella gränser, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och heltänk kring elevernas lärande och utveckling.
Inför höstenterminen satsar vi på ett utvecklingsprojekt med fokus på tidiga insattser och ökad likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.
Skolan har ett välorganiserat och egagrat elevhälsoteam (EHT) som samverkar tätt med både lärare och fritidshem. Tillsammans arbetar vi förebyggande och stödjande med elevernas mående och utveckling.
Vårt fritidshem är välfungerande och uppskattat, med många elever som väljer att stanna kvar. Pedagogerna är engagerade och kreativa och arbetar aktivt med trygghet, gemenskap och lärande.
På Nykyrka skola råder en stark vi - känsla. Alla pedagoger samverkar och stöttar varandra i vardagen. Vi arbetar även aktivt med arbetsmiljön, bland annat genom gemensamma trivselaktiviteter för personalen och strävar efter att vara en arbetplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad musiklärare för undervisning i årskurs 16 på 20 %.
Tjänsten innebär arbete med skolans musikundervisning i nära samverkan med övrig personal och med utgångspunkt i läroplanen (Lgr22).Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera musikundervisning för elever i årskurs 16
Undervisa i grundläggande musikaliska moment såsom sång, rytm, rörelse och instrumentspel
Introducera elever till olika musikgenrer, uttrycksformer och kulturella sammanhang
Stimulera elevernas kreativitet och skapande genom praktiska och estetiska arbetssätt
Bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling i enlighet med styrdokument
Delta i skolans gemensamma aktiviteter, exempelvis temadagar, avslutningar och uppträdanden
Samarbeta med kollegor kring elevernas lärande och skolans utvecklingsarbete
Förutsättningar
Tillgång till egen musiksal
God tillgång till instrument och utrustning
Schemalagd planeringstid ingår i tjänsten
Undervisningen utgår från Skolverkets läroplan (Lgr22)
Utvecklingsmöjligheter
Det finns möjlighet till utökad tjänst genom arbete inom skolans fritidshem.Kvalifikationer
Lärarutbildning med inriktning musik
Lärarutbildning med inriktning musik eller motsvarande kompetens.
Förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Intresse för att arbeta med yngre elevers musikaliska utveckling.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 12 augusti, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Arbetstiden är schemalagd och varierar beroende på undervisning i olika klasser och årskurser (åk 16). Det finns möjlighet till utökad arbetstid genom arbete inom fritidshemmet.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333729". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Nykyrka Kontakt
Rektor
PIA ARONSSON pia.aronsson@motala.se 0705427078 Jobbnummer
9976806