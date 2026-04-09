Musiklärare 100 % sökes till Gubbängsskolan, vikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Gubbängsskolan är en F-9-skola med lite över 700 elever som ligger i Gubbängen, Farsta stadsdel. Vår vision är "En skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer" och skolans ledord är "Vi hälsar på varandra", "Vi visar respekt och hänsyn" och "Vi gör vårt bästa"
Vi vill samla de bästa kompetenserna och söker nu dig som vill verka i en dynamisk och kreativ miljö.
På Gubbängsskolan kommer du att träffa engagerade och målinriktade kollegor. Du har ett målfokuserat synsätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, i personliga möten samt i grupp och har mycket hög digital kompetens. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en arbetsmiljö som kännetecknas av tydlighet, dialog, delaktighet, öppenhet och respekt samt höga förväntningar på varandra och våra elever.
Du är mycket strukturerad, du är stresstålig, flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa relationer. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning i samarbete med ämneskollegor samt i arbetslaget.
Vi söker nu en engagerad lärare som har ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet. Du kommer att ingå i ett arbetslag och där förväntas du vara en aktiv deltagare och bistå laget med den kompetens du besitter. Att vara en god förebild för eleverna på skolan är en viktig del av arbete samt att upprätthålla goda kontakter med vårdnadshavarna.
Du förväntas ta ett särskilt ansvar för traditioner t.ex. Luciafirandet på skolan samt skolavslutningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig, legitimerad i musik eller har erfarenhet av undervisning i musik i åk 3-9.
Vi söker en öppen, flexibel och tydlig pedagog som arbetar medvetet mot de mål som finns uppsatta för grundskolan; läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att skapa mycket goda relationer med elever och föräldrar. Vi har höga förväntningar på elever och på alla vuxna som arbetar på skolan. Vi vill att du delar denna uppfattning med oss. Vi ser det som självklart att du ser styrkor och möjligheter hos varje elev och kan bemöta varje barn utifrån sina behov och inlärningsstilar. Vi vill att du som söker gillar att arbeta både självständigt och vara en i teamet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Övrig information
Vi kommer fortlöpande under ansökningstiden ha intervjuer.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gubbängsvägen 63 (visa karta
)
122 44 ENSKEDE Arbetsplats
Enskede Kontakt
Lisa Sahlstedt lisa.sahlstedt@edu.stockholm.se 076-1247367 Jobbnummer
9844143