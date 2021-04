Musikintresserad tjej i Kalmar söker Personlig assistent - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar2021-04-08Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.Vi söker en personlig assistent som vill jobba som timvikarie och även i sommar. Vår kund är en tjej i 32-årsåldern boendes i egen lägenhet i Kalmar. Kvinnan har ett stort hjälpbehov i det vardagliga livet och dina arbetsuppgifter kommer innefatta bl.a. hjälp vid matsituationer, träning, förflyttning och personlig omvårdnad mm."Jag är en 32-årig tjej som bor i Kalmar. Mina assistenter är mina armar och ben då jag sitter i rullstol. Jag är en väldigt aktiv tjej som både gillar promenader och cykelturer i ur och i skur. Eftersom jag inte har ett verbalt språk så talar jag med hjälp av mina ögon och med miner. Mina assistenter tycker att det är lätt att förstå mig även om jag uttrycker mig på eget sätt. Jag är en smart tjej som förstår allt som ni säger så viktigt är att ni behandlar mig därefter. Ett av mina stora intressen är musik och det hade varit så roligt om just du kan spela något instrument. Pga. min epilepsi har jag assistenter hos mig dag som natt. Egenskaper som jag tycker är viktigt är ett stort engagemang och närhet till skratt."Vi tror att du som söker tjänsten är en rökfri kvinna i någorlunda samma ålder som kunden. Delar du kundens intressen för exempelvis musik, djur, natur och olika fordon är detta positivt. Du som söker bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet. Du som söker är en positiv person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Du är rak och ärlig och ser på ditt arbete seriöst.Vi söker dig som vill jobba som tim och sommarvikarie.Vi ser gärna att du som söker har möjlighet att vara flexibel i ditt arbete då de som arbetar vid denna kund täcker upp för varandra vid behov så som semester eller sjukfrånvaro.Körkort är meriterande med dock inget krav.Lön: enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Arbetstider: 07.00-18.30, 09.00-19.30, 08.00-16.00 och 19-07.30 (tiderna kan dock komma att ändras något). Dubbelassistans finns under dagtid, vilket innebär att man jobbar två och två under arbetspasset. Under natten är det aktiv tid och enkelassistans.Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Våra värdegrundsord - Engagemang, glädje och ansvar är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 60%-80% Sommarjobb2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-30Humana AB5680168