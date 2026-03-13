Musikhandledare, ensembleinstruktör Sommarorkestern 2026
2026-03-13
I Ånge erbjuder kommunen feriepraktikplatser till kommunens ungdomar i åldrarna 16-18 år som musiker i en turnerande ensemble - Sommarorkestern.
Vi söker nu dig som vill arbeta som bandledare/handledare för denna orkester. Vi har 8 platser i bandet och på den 9:onde ser vi alltså gärna dig som
• Kan arrangera musik för blandad grupp, komp, blås, stråk och sång
• Har grundläggande kunskap om ljudteknik
• har B-körkort och styr minibussen
I arbetsuppgifterna ingår också att boka spelningar och ha kontakt med arrangörer. Både i bokningsarbetet och musik- och teknikdelen har du stöd av Kulturskolans pedagoger och chef. Merparten av orkestern kommer att bestå av instrumentalelever på Kulturskolan.
Övrig information
Timanställning om max 180 timmar, fördelat på
• En halvdag uppstart i slutet av skolterminen
• Repetitioner dagtid Måndag 15/6 - To 18/6
• Spelperiod c:a 11 konsertdagar under perioden Fre 19/6 - Sö 5/7
Urval och intervjuer sker löpandeKvalifikationer
De kunskaper du behöver kan du ha förvärvat på olika sätt men kanske har du påbörjat en folkhögskole- eller högskoleutbildning inom musik och vill ha en utvecklande och kreativ sysselsättning under sommaren. Du är lyhörd i mötet med barn och unga och har ett personligt intresse för deras och gruppens utveckling. Vana av ensembleledning är meriterande. B-körkort.
