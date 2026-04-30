Musiker till Norrbottensmusiken, Luleå
2026-04-30
Vill du vara en del av en av Europas mest profilerade storband, ha en trygg anställning och en hög livskvalitet?
Norrbotten Big Band söker nu en bastrombonist för en heltidsposition. Norrbotten Big Band är ett modernt storband med en stark profil och ett starkt utvecklingsfokus, där nyskriven musik av både svenska och internationella kompositörer är en central del. Vi samarbetar regelbundet med ledande artister och tonsättare och turnerar i Norrbotten, övriga Sverige och internationellt. Vi är också engagerade i att främja nästa generation jazzmusiker genom vårt ungdomsstorband, Arctic Youth Jazz Orchestra (AYJO).
Bland våra samarbetspartners finns namn som Ambrose Akinmusire, Kurt Rosenwinkel, Louis Cole, Genevieve Artadi och Tim Hagans, liksom svenska artister som Lisa Nilsson, Linnea Henriksson och Tingsek. Konstnärlig ledare är Joakim Milder.
Norrbotten Big Band är en del av Norrbottensmusiken, en verksamhet inom Region Norrbotten med uppdrag att utveckla, producera och sprida professionell musikverksamhet för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusikens verksamheter omfattar, förutom Norrbotten Big Band, även Norrbotten World, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera, Körcentrum Nord samt en omfattande verksamhet för barn och unga inom Unga Norrbottensmusiken.
Vi söker
Nu söker vi dig som har en högre musikutbildning eller motsvarande meriter, som har en gedigen erfarenhet av att spela bastrombon i storband eller större jazzensemble och har erfarenhet av ensemblespel där samspel, lyhördhet och konstnärlig utveckling står i fokus.
Du ska kunna alternera på tuba och har en bred musikalisk kompetens samt hög stilistisk flexibilitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är självgående och tar ett stort ansvar i ditt egna musicerande. Du är nyfiken och kreativ och bidrar gärna med egna idéer. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra, är lyhörd och kan anpassa dig till andra och till olika musikaliska situationer.
Det här får du arbeta med
Som bastrombonist i Norrbotten Big Band är du en del av ett konstnärligt drivet storband med hög internationell nivå. Arbetet omfattar repetitioner, konserter, turnéer samt inspelningar och medverkan i radio- och TV-produktioner. Du deltar även i pedagogisk verksamhet, bland annat genom arbete med ungdomsstorbandet Arctic Youth Jazz Orchestra (AYJO) och andra satsningar för barn och unga.
Att arbeta i Norrbotten Big Band innebär att man behöver bo i eller i närheten av Luleå och får med det en unik kombination av internationell konstnärlig verksamhet med hög livskvalitet. I Luleå har du nära till natur, kultur och ett aktivt friluftsliv samtidigt som du verkar i ett sammanhang med stark konstnärlig utveckling och både lokala, nationella och globala samarbeten.
Det här erbjuder vi dig
En fast heltidsanställning i en internationellt verksamt storband
Ett konstnärligt sammanhang med fokus på nyskapande musik
Möjlighet att påverka och bidra till storbandets repertoar
Turnéer och samarbeten med ledande artister
Eget övningsrum och goda arbetsförutsättningar
En stabil bas i Luleå med balans mellan arbete och privatliv
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Information om tjänsten
För att ansöka, följ instruktioner via denna sida, https://norrbottensmusiken.se/ensembler/norrbotten-big-band/om-oss/lediga-tjaenster/bastrombonist/saa-ansoeker-du/
Som en del av vårt arbete för jämlikhet och mångfald genomförs denna rekrytering anonymt. Ansökningar och ljudfiler anonymiseras. De utvalda kandidaterna kommer att kallas till provspelning i samband med utvalda produktioner (under hösten -26 / våren -27) Inbjudningar skickas senast den 30 juni. Eventuellt genomförs en intervju i rekryteringens slutskede. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning på sex månader. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Tillträde enligt överenskommelse, preliminärt våren 2027
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertviksgaten 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Länsmusikchef
Annelii Backman annelii.backman@norrbotten.se 0920236660 Jobbnummer
9884793