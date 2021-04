Musiker horn - Försvarsmakten - Kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Stockholm

Försvarsmakten / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Stockholm2021-04-12FörsvarsmusikenFörsvarsmusiken (FöMus) är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den Svenska militärmusiken. Huvuduppgiften är det Statsceremoniella rummet med musik vid Nationella högtidsdagar, Riksmötets öppnande, Statsbesök, Kungliga Audienser, Högvaktsavlösning med Vaktparad samt högre chefsbesök. Försvarsmusiken har ett brett utbud av konsertverksamhet sker under vinterhalvåret. Försvarsmusiken består av tre musikkårer; Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår.Livgardets Dragonmusikkår är den beridna musikkåren. Dragonmusikkåren är en mässingsmusikkår för parad- och ceremonimusik. Kåren framträder även till fots och har en bred konsertrepertoar. Musikkåren är placerad i Stockholm och består av 30 musiker.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Beridet och marscherande spel i ceremoniel, parad och figurativ uppvisning både nationellt och internationelltAtt medverka vid konserter i orkester och ensemblerArbetet sker i skiftande arbetsmiljö såväl inom- som utomhusMedverka i inspelningarSamverkan i särskilda arbets-och produktionsgrupper inom FörsvarsmusikenMedverka vid obligatorisk ridkurs, om detta ej redan genomförtsStalltjänstKvalifikationer- kravMusikutbildning vid högskola eller motsvarande kompetensEj hö eller pälsdjursallergiFysisk status för beridet och marscherande spel. Försvarsmakten har en generell maxvikt på c:a 95 kg för ryttare då vikt tillkommer för utrustning på både häst och ryttareMeriterandeGenomförd ridkurs vid LivgardetTidigare erfarenhet av Försvarsmakten, exempelvis grundläggande militär utbildning/värnpliktB-körkortPersonliga egenskaper- utöver den formella kompetensen, kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaperSom person ser vi att du är nyfiken med ett flexibelt och lösningsorienterat tänk. Vi ser att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra men även självständigt. En viktig del i rollen är att vara kommunikativ och lyhörd. Vidare är du mål- och resultatinriktad med en stark vilja att ta ansvar för dina arbetsuppgifter samt vara säkerhetsmedveten.AnställningDetta är ett vikariat. Tillträde sker from 210601 eller enligt överenskommelse. Vikariatet kommer att pågå till 211231.Vi tillämpar individuell lönesättning.Provspelning kommer ej att genomföras i anställningsprocessen.Övrigt om tjänstenViktigt för anställningen är att behärska den obligatoriska ridkursen som ges med godkänt resultat, då detta är en beriden musikkår.Du kommer i din anställning bära uniform.Mer information om befattningen lämnas av:Chef LDK, Helen Falk, 070-370 33 36Musikinspektör, Leif Karlsson, 072-387 86 19Fackliga representanter nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00SEKO: Thomas KlassonSACO: Johan GillemyrOFRO: Stefan MorinOFRS: Kenneth HartikainenAnsökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-19Försvarsmakten5686430