Musiker 80100%

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Efs I Västerbotten / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Umeå Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Umeå
2026-06-10
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Vill du arbeta med musik i kyrkan? Spela på gudstjänster, leda körer och vara med och forma det musikaliska livet i en levande församling? Då är det dig vi söker!
Dina främsta arbetsuppgifter är att spela på gudstjänster, mässor och vara en del av att utveckla Carlskyrkans musikliv tillsammans med ideella och anställda. Utöver detta kommer du att organisera och samordna musiker till gudstjänster och utföra övriga musikrelaterade praktiska uppgifter. Körverksamheten är även en stor del av tjänsten, som i nuläget har särskilt fokus på barn och unga. Sedan finns det möjlighet att starta en vuxenkör ifall det är något du vill arbeta mot. I tjänsten ingår det även en del distriktsgemensamt arbete inom EFS Västerbotten, vilket kan innebära att vara lägerledare vid exempelvis musikläger eller konfirmandläger.
Till Carlskyrkan kommer människor från olika sammanhang och i olika åldrar. Vi är en kyrka med många olika aktiviteter som vänder sig till både barn och vuxna – här ryms allt från scouter, seniorer och integrationsfrämjande arbete till vardagsmiddagar. Carlskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS där EFS-föreningen driver verksamheten med stort engagemang av ideella. Du är placerad i Carlskyrkan, som är en del av Ålidhems församling i Umeå pastorat och EFS Västerbotten. Du har även utbyte med musiker i Ålidhems församling och EFS Västerbotten. I arbetslaget på Carlskyrkan jobbar du som musiker tillsammans med en präst, en diakon, en husmor, konsulenter och en husmorsassistent.
Vi söker dig som
• har en musikalisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och kunskap
• spelar piano och gärna orgel
• har erfarenhet av att leda kör, gärna barnkörer
• har lätt att få kontakt med människor
• är en lagspelare som kan samarbeta men även arbeta självständigt
• har en personlig kristen tro samt är medlem i Svenska kyrkan och gärna har kännedom om EFS
• har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och tillträde
Låter det intressant? Skicka in ditt cv och personliga brev som bifogad fil till info@efsvasterbotten.se
redan nu men senast den 2 augusti 2026. Vi går igenom ansökningarna efter att sista ansökningsdag har passerat. Tillträde planeras så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Lönenivå enligt Vision ekumeniska. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Tjänsten är på 80 %, med möjlighet till 80–100 % beroende på dina kompetenser och hur tjänsten formas tillsammans. Det är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS Västerbotten som arbetsgivare. Arbetstid: förtroendearbetstid.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Elin Persson (personalstrateg EFS Västerbotten) elin.persson@efsvasterbotten.se
Anna Gustavsson (ordförande i Carlskyrkans EFS-förening) angustav@hotmail.com
, 070-383 88 84
Marie Granholm (präst/arbetsledare) marie.granholm@svenskakyrkan.se
Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se
, 0910-78 79 72
Mer information om Carlskyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på www.carlskyrkan.nu
och efsvasterbotten.se.
EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron på Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS Västerbotten är en distriktsorganisation för samordning och stöd för EFS missionsföreningar i Västerbotten. Distriktskansliet ligger placerat centralt i Umeå men arbetet gäller i hela Västerbotten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Skicka in din ansökan till mejladressen nedan (Vi går igenom ansökningarna efter den 2 augusti)
E-post: info@efsvasterbotten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Efs i Västerbotten
Kvartsvägen 1 (visa karta
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907 41 UMEÅ Arbetsplats
Carlskyrkan Jobbnummer
9956286