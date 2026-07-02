Musikalpedagog sång och scenisk gestaltning
In Joy Of Moments AB / Pedagogjobb / Nacka Visa alla pedagogjobb i Nacka
2026-07-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos In Joy Of Moments AB i Nacka
Musikalpedagog – sång och scenisk gestaltning
Kulturskola i Nacka – läsåret 2026/2027
Vill du vara med och forma nästa generations musikalartister?
Är du en engagerad pedagog som brinner för sång och scenisk gestaltning? Dans och andra erfarenheter uppskattas också. Vill du arbeta i en etablerad kulturskoleverksamhet där kreativitet, kvalitet och gemenskap står i centrum?
År 2026 firar vår verksamhet 20 år.
Vi är verksamma i Nacka Forum i inspirerande lokaler med dansstudio, sångstudio, miniscen med professionell ljud- och ljusutrustning samt ett välutrustat kostymförråd. Här skapar vi varje läsår en ny musikalproduktion där barn och unga mellan 6 och 19 år får utvecklas både konstnärligt och personligt.
Efter åtta fantastiska år går vår nuvarande musikalpedagog vidare till nya utmaningar på annan ort. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade pedagogteam och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om tjänsten Anställningsform
Tidsbegränsad anställning (särskild visstid)
Period
Augusti 2026 – juni 2027
Omfattning
30 timmar per vecka under 24 undervisningsveckor per läsår (motsvarande cirka 75 % under aktiv undervisningsperiod).
Undervisningen är huvudsakligen förlagd till:
Lördag cirka 09.30–16.00
Söndag cirka 12.00–19.00
Viss kvällsundervisning kan förekomma
Två gemensamma planeringsdagar med pedagogteamet ingår.
Egen planeringstid om cirka sju timmar per vecka ingår i tjänsten som arbete på eget ansvar. Arbetet innebär ett självständigt pedagogiskt ansvar inom ramen för verksamhetens mål, värdegrund och kvalitetskrav.
I tjänsten ingår även sånginspelningsdagar, genomdrag, genrep och två långa föreställningsdagar under en helg i juni 2027.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Undervisa barn och ungdomar i sång med fokus på musikal och scenisk gestaltning.
Anpassa musik, arrangemang och texter utifrån årets musikalproduktion.
Arbeta med scenisk rörelse och koreografiskt material tillsammans med övriga pedagoger.
Inspirera och coacha elever utifrån deras individuella utveckling.
Bidra till planering och genomförande av årets musikalproduktion.
Aktivt medverka i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete med Nacka Kommun.
Vi söker dig som
Har pedagogisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet inom (musikal), sång eller scenkonst.
Har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar.
Har goda kunskaper inom både sång och scenisk rörelse/dans.
Tycker om att skapa, utveckla och inspirera.
Är en lagspelare som trivs med att arbeta långsiktigt tillsammans med ett engagerat team.
Delar vår värdegrund och vill bidra till en trygg, inkluderande och kreativ kulturskoleverksamhet i Nacka.
Vi ser gärna att du tycker om att skriva låttexter, skapa musik, utveckla musikaliska arrangemang och bidra med egna idéer till våra produktioner.
Har du ytterligare kompetenser, exempelvis inom drama, dans, barn- och ungdomspedagogik eller musikproduktion, finns möjlighet att diskutera ett utökat uppdrag och en högre tjänstgöringsgrad.
Möjlighet till fortsatt utveckling
Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra pedagoger. För dig som trivs hos oss, delar vår värdegrund och bidrar till verksamhetens utveckling finns goda möjligheter till fortsatt anställning inför kommande läsår och framtida musikalproduktioner.Ersättning
Tjänsten motsvarar 75 %.
Aktuell månadslön 26 250 kronor, baserad på en heltidslön om 35 000 kronor.
Lönesättningen följer verksamhetens ersättningsmodell för auktoriserad kulturskoleverksamhet.
Utöver grundlönen kan resultatbaserad ersättning eller särskilt utvecklingstillägg bli aktuellt när verksamhetens ekonomiska förutsättningar medger det. Bedömningen grundas på ett samlat resultat, exempelvis verksamhetens utveckling, kvalitetsarbete, engagemang, samarbete i pedagogteamet och elevunderlag. Eventuella tillägg beslutas av arbetsgivaren.
Om verksamheten
Verksamheten bedrivs inom ramen för auktoriserad kulturskoleverksamhet med
Nacka KFUM, Aktiviteter För Unga Människor som huvudman i Nacka.
Arbetsgivare är In Joy Of Moments AB, som ansvarar för personal, lokaler och administration enligt samverkansavtal.
Samarbetspartner med 40 års erfarenhet: bettansmusikal.se
Kontakta:
Elisabeth Skohg
Verksamhetschef 070-769 51 67Så ansöker du
I din ansökan ber vi dig bekräfta att du är införstådd med tjänstens omfattning och att undervisningen huvudsakligen är förlagd till helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
+46707695167
E-post: nackakfum.admin@afum.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare In joy of moments AB
(org.nr 559119-2496)
Värmdövägen 195 (visa karta
)
131 53 NACKA Arbetsplats
Nacka Forum Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Skohg bettan@afum.se +46707695167 Jobbnummer
9990344