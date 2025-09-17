Musikalliansen söker Kursproducent
Musikalliansen i Sverige AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Musikalliansen i Sverige AB i Stockholm
Musikalliansen söker Kursproducent med känsla för kommunikation
Vill du vara med och forma framtidens kompetensutveckling för frilansmusiker? Brinner du för kompetensutveckling, kommunikation och ett projektbaserat arbetssätt? Musikalliansen söker nu en engagerad och driven kursproducent som vill vara med och skapa högkvalitativa kurser. Tjänsten är ett vikariat på ett år med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som kursproducent hos Musikalliansen får du en nyckelroll i att planera, samordna och utveckla kursutbudet gentemot frilansande musiker, samt aktiviteter som hålls i samarbete med externa aktörer. Du säkerställer att kommunikationen med kursledare och kursdeltagare fungerar smidigt från start till mål. Du är både strateg och doer - dvs du deltar operativt vid kurstillfällen för att säkerställa att allt fungerar som det ska på plats. Det kan handla om praktisk samordning, mottagande av deltagare, tekniskt stöd eller att finnas som kontaktperson under kursens gång. Kursverksamheten analyseras och utvärderas löpande.
Du arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation kring vår kompetensutveckling - från hemsida och sociala medier till nyhetsbrev och kommunikationskampanjer. Till rollen hör även operativt kommunikationsstöd till andra delar av verksamheten.
Tjänstens omfattning är 100% med start enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Planera och samordna kurser i Musikalliansens regi
Koordinera samarbeten med externa aktörer
Ansvara för kontakt och kommunikation med kursledare och kursdeltagare
Uppdatera hemsida och sociala medier löpande
Planera och genomföra kommunikationsinsatser kring kompetensutveckling
Skapa och förvalta ett årshjul kopplat till kompetensutveckling
Följa upp, analysera och vidareutveckla kursverksamheten för att säkerställa ett relevant utbudKvalifikationer
Vi söker dig som har:
God erfarenhet av att producera kurser och/eller utbildningar
Vana vid att arbeta självständigt samt i projektform
Kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska
Erfarenhet av digitala verktyg som Mailchimp, Typeform, WordPress och Drupal
God samarbetsförmåga
Meriterande:
God kännedom om musik- och kulturbranschen
Erfarenhet av både extern och intern kommunikation
Vana vid att arbeta med digital kommunikation
Kunskap i Officepaketet och AdobepaketetOm företaget
Musikalliansens huvuduppdrag är att inom det offentligt stödda musikområdet erbjuda professionella musiker en unik anställningsform som främjar konstnärlig kvalitet, ökad trygghet och kontinuitet i yrket. Idag är drygt 160 musiker anställda i organisationen.
Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling och aktiviteter som stärker utövarnas möjligheter på arbetsmarknaden samt bidrar till branschens kompetensförsörjning. Insatserna är öppna för alla frilansande professionella musiker.
Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt bidrag via Statens kulturråd.
På kansliet arbetar ett engagerat team med breda kontaktytor i en kreativ arbetsmiljö. Vi hoppas på sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald.
Tjänsten är placerad på Södermalm i Stockholm.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Välkommen in med din ansökan till jobb@musikalliansen.se
.
Vi kommer gå igenom samtliga ansökningar och kalla till intervjuer löpande.
Sista ansökningsdag är 5 oktober 2025 men skicka din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För frågor kring tjänsten kontakta HR-administratör: elnaz.assadi@musikalliansen.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobb@musikalliansen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Musikalliansen i Sverige AB
(org.nr 556753-8615)
Hornsgatan 103 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Musikalliansen I Sverige AB Jobbnummer
9514032