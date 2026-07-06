Museum Host till Avicii Experience (50-80%)
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Museum Host till Avicii Experience (50-80%)Ett interaktivt musikmuseum tillägnat Tim "Avicii" BerglingAvicii Experience är ett interaktivt musikmuseum i Stockholm som tar besökaren med på en resa genom artisten Avicii och personen Tim Berglings liv – från pojkrummet till världsscenerna. Här får besökare kliva in i Aviciis musikaliska universum, upptäcka berättelserna bakom musiken, ta del av unikt material och själva interagera med delar av utställningen. Museet är en plats för alla som älskar musik, kreativitet och skaparglädje. Nu söker vi Museum Hosts som vill vara med och skapa en upplevelse i världsklass för våra gäster.Om rollen Som Museum Host på Avicii Experience är du en viktig del av besökarens upplevelse. Du välkomnar gäster, informerar om museet och hjälper till att skapa en trygg, varm och inspirerande miljö från det att besökaren kliver in tills att de lämnar oss.Arbetet innefattar bland annat att:Välkomna och informera besökare
Ge service i världsklass och bidra till en positiv helhetsupplevelse
Sälja biljetter och hjälpa gäster i receptionen
Assistera vid de interaktiva delarna av utställningen
Svara på frågor om Avicii Experience, Tim Bergling och utställningen
Bidra till ett välfungerande dagligt arbete tillsammans med teamet
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du möter människor från hela världen och arbetar i en miljö där musik, berättande och besöksupplevelse står i centrum.Din profil Vi söker dig som älskar mötet med människor och vill bidra till att varje besökare får en minnesvärd upplevelse. Du är trygg, serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med gäster.Vi ser gärna att du:Är positiv, nyfiken och lösningsorienterad
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta
Har ett stort intresse för musik och gärna för Tim "Avicii" Berglings musikaliska arv
Har mycket god serviceförmåga och tycker om att överträffa gästers förväntningar
Är organiserad och kan arbeta effektivt även när tempot är högt
Trivs i en verksamhet där dagarna kan se olika ut
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet från service, besöksnäring, butik, event, museum eller liknande
Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
Det är meriterande om du:Talar fler språk än svenska och engelska
Har tekniskt intresse eller erfarenhet av att arbeta med interaktiva installationer
Har tidigare erfarenhet från museum, upplevelseverksamhet, event eller turistnäring
Om tjänsten Tjänsten är ett vikariat på 50–80% under perioden 1 september 2026–30 augusti 2027
Arbete på helger och röda dagar förekommer
Möjlighet att jobba på ABBA The Museum kan förekomma
Det finns goda möjligheter till förlängning om vi trivs med varandra
Tjänsten omfattas av kollektivavtalet mellan Visita och HRF
Du rapporterar till Operations Manager
Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare POP Story AB
(org.nr 556895-3300)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Avicii Experience Jobbnummer
9993975