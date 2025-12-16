Museivärd till historisk miljö - vikariat Vänersborgs museum
Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer främjar, stöttar och utvecklar vi regionens kulturliv. Vi ger även tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling.
Läs mer på vgregion.se/kulturförvaltningen.
För att utföra vårt uppdrag med konst, kultur, natur och kulturarv finns för kärnverksamheten två avdelningar, Konst och kultur samt Natur och kulturarv där respektive avdelning är uppdelad på ett flertal enheter. På avdelningen Natur och kulturarv finns det sex museer och besöksmål som förvaltningen driver. För att samordna tvärande frågor över hela förvaltningen arbetar vi i matris, där exempelvis vårt arbete med kommuner, barn och unga, samlingsförvaltning och Agenda 2030 ingår.
Vill du vara med och skapa minnesvärda kulturupplevelser?
Vänersborgs museum är en av landets äldsta bevarade museimiljöer och bjuder på en tidsresa till 1800-talets värld av upptäckarlust och internationella samlingar.
Här möts exotiska föremål, kulturhistoria och levande berättelser i en unik miljö som vill inspirera och väcka nyfikenhet.
Vi söker nu, till ett vikariat, en engagerad museivärd som vill bidra till att ge våra besökare en inspirerande och välkomnande upplevelse.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som museivärd har du ett brett och varierat uppdrag där du är en viktig del av besökarnas upplevelse. Du tar emot och välkomnar besökare, ger information och skapar en inkluderande atmosfär där alla känner sig välkomna.
Du håller korta introduktioner och visningar av utställningar, och bidrar till att väcka nyfikenhet och intresse för museets innehåll. I museibutiken arbetar du med försäljning, kassasystem och enklare administration, och du har även arbetsuppgifter som omfattar schemaläggning av timanställda samt enklare statistikrapportering.
Du deltar i planering och genomförande av publika aktiviteter och evenemang, och säkerställer ordning och trygghet i publika miljöer genom att följa larm- och säkerhetsrutiner. Dessutom bidrar du till att synliggöra museets verksamhet i sociala medier och gör museet mer tillgängligt och engagerande för en bred publik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom kultur, service eller turism. Du har erfarenhet av kundservice och är van att arbeta med kassasystem. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är viktigt för att kunna möta våra besökare på ett professionellt och välkomnande sätt, och om du dessutom talar ytterligare språk ser vi det som en merit.
Du är utåtriktad, tycker om att ha varierade arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Att ta ansvar, lösa problem och hantera oväntade situationer på ett lugnt och tryggt sätt är en naturlig del av din styrka. Har du dessutom kunskap om kulturhistoria och museiverksamhet, eller erfarenhet av inköp och butik, är det meriterande och något vi värdesätter högt.
Tjänsten är ett vikariat med en eventuell möjlighet till förlängning.
