Museivärd 75%
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu 2 museivärd på 75%. Du kommer att arbeta på schema där helgarbete ingår (varannan helg) och kvällsarbete (på torsdagar) samt ytterligare två vardagar.
Detta är ett arbete för dig som tycker om att möta, entusiasmera, ge service och information till våra besökare. Hos oss kommer du möta ett stort antal besökare och arbetet är mycket omväxlande med perioder av högt tempo och omväxlande lugnt beroende på besöksflödet.
Du står för värdskapet och bemötandet i våra utställningar, publika ytor och Cosmonova samt hanterar försäljning och bokning av biljetter, kassahantering och butiksarbete. Du är bekväm med att prata inför såväl stora som små grupper då en del i ditt uppdrag är att berätta om utvalda samlingsföremål och vår forskning på ett lärande och inspirerande sätt till våra besökare, hålla välkomstpresentation i Cosmonova, leda aktiviteter i Labbet och Escape room samt att ta emot skolor och andra besökare.
Arbetet innebär att du kommer att hantera olika datasystem, teknik och teknisk utrustning som till exempel starta en filmvisning på Cosmonova.
I uppdraget ingår också att kunna leda en utrymning eller hantera en hjärtstartare vid larm- och nödsituationer. Arbetet ställer krav på att du under arbetsdagen kommer att gå och stå mycket i de olika utställningarna och övriga publika lokaler, att vissa arbetsuppgifter stundtals kräver tunga lyft samt att vid säkerhetsarbete kunna utrymma via trappor.
Arbetet sker via roterande schema på olika stationer under dagen, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga inom arbetsgruppen. Vid behov kommer du delta i uppsökande verksamhet samt övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten och vid den publika avdelningenKvalifikationer
i söker dig som har gymnasieutbildning och minst tre års dokumenterad erfarenhet av servicearbete. Du har god administrativ förmåga och är van att arbeta enligt fastställda rutiner. Du har god datorvana, särskilt i Officepaketet, och kan kommunicera professionellt och korrekt på både svenska och engelska i tal och skrift.
Du har erfarenhet av kassaarbete och försäljning samt är van att möta och vägleda besökare eller kunder, exempelvis genom guidning, produktvisningar, aktiviteter eller liknande. Rollen kräver att du är bekväm med ett arbete som innebär mycket rörelse under arbetsdagen samt att du har de fysiska förutsättningar som krävs för att hantera tunga lyft och agera vid brand- och nödsituationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av butiksarbete, inklusive varuhantering, prismärkning och lagerarbete, samt erfarenhet av boknings- och kassasystem. Vi ser även positivt på utbildning inom hjärt- och lungräddning (D-HLR), brandskydd, kundbemötande eller besöksmottagande. Erfarenhet från museum eller andra besöksmål är meriterande, liksom förmåga att snabbt sätta sig in i nya digitala system och ett intresse för teknik och teknisk utrustning.
För att vara framgångsrik och trivas i arbetet tror vi att du är:
• Serviceorienterad, du skapar ett professionellt och positivt möte för våra besökare.
• Flexibel, du kan med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar.
• Stabil, du fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid besökstoppar som medför ett högt arbetstempo.
• Samarbetsorienterad, du visar intresse och förståelse för andra, skapar laganda och kommunicerar proaktivt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.
Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
Tjänsterna avser tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "384-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Karin Santos Saco-S Karin.Santos@nrm.se Jobbnummer
9982373