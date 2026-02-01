Museivärd - Gamla Linköpings besökscenter & museibutik
2026-02-01
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
I vårt besökscenter är du friluftsmuseets ansikte utåt, och ett gott värdskap är av största betydelse. Du vägleder besökarna i friluftsmuseet och kan informera om besöksmålets hela utbud. I besökscentret servar du besökarna på plats, via telefon, mejl och sociala medier. Du arbetar aktivt med varuförsäljningen och ser till att besökscentret och museibutiken alltid är välkomnande med varor och broschyrer i ordning.
Vad som händer i Gamla Linköping är din uppgift att förmedla; vilka museer och butiker som är öppna, vad det finns för matställen, var och när enskilda evenemang äger rum, när djuren är ute och var toaletterna finns, för att bara nämna några av alla de frågor du dagligen ställs inför. Till Gamla Linköping kommer många olika typer av besökare i alla åldrar och av olika nationalitet. Du ska kunna presentera ett förslag på hur en dag i friluftsmuseet bäst spenderas utifrån den specifika besökarens intresseområde och behov, men även kunna tipsa om andra aktiviteter i Linköping och Östergötland.
Försäljning av museibutikens varor och biljetter till våra aktiviteter är en del av arbetsdagen. Du hanterar kassasytemet och rapporterar dagsavslut, har kunskap om produkterna och kan föreslå presenter utifrån kundens önskemål, packar upp och prismärker varor. Du hänvisar även besökare till områdets andra butiker och kan i stora drag deras respektive utbud.
Inredningen på vårt besökscenter har inspiration från 1940-talet och du arbetar i tidsenliga kläder, skor och håruppsättning. Vi tillhandahåller arbetskläder, men skor står du själv för. I anställningen ingår obligatorisk internutbildning 4-5 maj samt ytterligare två dagars utbildning efter överenskommelse. Utbildningen sker på betald arbetstid.
Din arbetsplats
Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökt museer. Museet ingår i enheten Linköpings Konst & Museer och har sin organisatoriska hemvist i Kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun.
Gamla Linköping gestaltar småstaden Linköping under perioden ca 1700- ca 1950. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum.
Vi söker nu nya medarbetare till friluftsmuseets högsäsong Tidernas sommar 2026. Under Tidernas sommar är arbetssättet präglat av levande historia, under devisen "Där historien blir levande", med ett rikt utbud av aktiviteter för barn och vuxna.
Du som söker
Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom turism, kommunikation och/eller kultur eller flerårig erfarenhet inom turism och försäljning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Utbildningen ska vara påbörjad men du behöver inte ha examen klar.
Vi söker dig som sätter besökarens behov främst och som brinner för att arbeta med människor och service. Du trivs med att arbeta utåtriktat, flexibelt och tidvis i ett högt tempo. Du har organisationsförmåga, är strukturerad och självgående. Du som söker har god förmåga att samarbeta och kommunicera med dina kollegor. I arbetslaget är vi flera men det är inte alltid vi arbetar samtidigt utan ibland förekommer det arbete helt själv.
Tidigare erfarenhet av museiarbete, kulturhistoriskt besöksmål eller annan besöksnäring, helst inom service och försäljning med kassavana, är meriterande. Som museivärd kommer du att ha regelbundna kontakter med besökare från olika delar av världen. Därför är det viktigt att du kan kommunicera tydligt och anpassa ditt språk efter olika målgrupper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande (företrädesvis tyska). Det är även meriterande om du har lokalkännedom. Kan du arbeta extra på helger och vid andra tidpunkter under övriga delar av året är det också meriterande.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-06-22
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2026-06-22--2026-08-09
Sysselsättningsgrad: under perioden 22/6--9/8 är anställningsgraden 50-75% med schemalagd arbetstid även helger. Resterande tid endast vissa helger.
Antal lediga befattningar: 2-3 st
Ref. nr: 16259
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Ansvarig för besökscenter & museibutik
Maria Planefors maria.planefors@linkoping.se 072-201 14 25 Jobbnummer
9715958