Museipedagog till Norrbottens museum, Luleå
2025-11-11
Norrbottens museum är länsmuseum för Sveriges till ytan största län, det ställer särskilda krav på museets arbetssätt och digitalisering är ett viktigt verktyg för att tillgängliggöra kulturarv och historia. Museet har precis fått finansiering för projektet Diginord som ska utveckla en kunskaps- och lärplattform för grundskolan i länet, vi söker nu en legitimerad lärare med intresse för historia och med erfarenhet av att arbeta i grundskolan för anställning inom projektet.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad lärare med erfarenhet av arbete inom grundskola. Du ska även ha B-körkort och god kunskap i Office-paketet. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom någon samisk varietet eller något av de nationella minoritetsspråken. Även flera års erfarenhet som lärare ses som en merit.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående, du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Du är även strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser även att du har en pedagogisk insikt där du har en god förståelse för att människor har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt.
Det här får du arbeta medDina arbetsuppgifter kommer att bestå av det operativa arbetet inom projektet. Du är en utav tre museipedagoger anställda inom projektet Diginord, de övriga två är anställda vid Silvermuseet respektive Ájtte. Du kommer tillsammans med dem ansvara för att förankra projektet i läroplan, ta fram mallar, ingå i arbetet med den digitala plattformen, ha kontakt och dialog med en referensklass i Luleå kommuns grundskola samt att ta fram pedagogiskt innehåll till plattformen, däribland skriva övergripande texter till teman i läroplan, artiklar och lärarhandledningar/lektionsförslag.
Det här erbjuder vi dig- Flextidsavtal och möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
• Introduktion och handledning av erfaren och engagerad handledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid, under perioden 2026-02-02 till och med 2026-10-02, med möjlighet till förlängning om ytterligare finansiering erhålles. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, 08:00-17:00. Tillträde 2026-02-02 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
