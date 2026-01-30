Museipedagog
2026-01-30
Gotlands Museum söker en engagerad och kreativ person till rollen som museipedagog. Vi tror att du är nyfiken och ser tvärvetenskap som en självklar del av förmedlingsarbetet, då Gotlands Museum har till uppgift att tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv.
Du är bekväm med att uttrycka dig på olika sätt i presentationer, moderera samtal och ingå i dramatiserade pedagogiska program.
Du kommer vara en viktig del av vårt team med uppgift att lyfta och förmedla våra ämnesområden, med fokus på kulturhistoria.
Du är delaktig i planering, genomförande och ut-värdering av skolprogram och övrig programverksamhet. Du kommer samarbeta nära kollegor på Gotlands Museum samt externa samarbetspartners för att skapa meningsfulla och stimulerande upplevelser för vår publikh stimulerande upplevelser för vår publik.
Arbetsuppgifter som museipedagog på Gotlands Museum:
Planera och genomföra skolprogram, guidningar och programaktiviteter.
Skapa samarbeten med lokala aktörer, organisationer och institutioner för att utöka museets räckvidd och nå fler målgrupper.
Medverka i marknadsföring och kommunikation för att kommunicera verksamheten via sociala medier, programblad och museets webbplats.
Delta i utbudsplaneringen samt strategiska utveckling för att säkerställa att våra program och evenemang ligger i linje med verksamhetens mål och visioner.
Kvalifikationer:
Eftergymnasial utbildning inom kulturhistoria, museologi, etnologi, pedagogik eller motsvarande som arbetsgivaren finner relevant.
Erfarenhet av publik verksamhet och god förmedlingsteknik både fysiskt och digitalt.
Mycket god förmåga att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt.
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
Stort intresse för Gotlands Museums verksamhetsområden, samt förmåga att förmedla detta till en bred publik.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Behärska Microsoft Office 365.
B-körkort.
Meriterande:
Arbete utifrån skolans läroplan.
Kunskap om Gotlands historia.
Gotlands Museum värdesätter mångfald och ser positivt på sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Anställningsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Gotlands Museum i Visby.
Provanställning i sex månader tillämpas.
Arbetsledningen sker av Verksamhetsansvarig för publikt utbud.
Arbete sker i första hand fysiskt på plats.
Vi har årsarbetstid.
Helg- och kvällsarbete förekommer.
Tillträde den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan, intervjuer och övrigt
Skicka din ansökan bestående av CV och personligt brev senast 1 mars 2026 till: rekryteringmuseipedagog@gotlandsmuseum.se
Intervjuer med de kandidater som har lämpligast kvalifikationer sker på plats i Visby, alternativt kan det första tillfället ske via videomöte för kandidater utanför Gotland.
Eftersom tjänsten innebär arbete med barn och unga ska den arbetssökande visa utdrag ur belastningsregistret före överenskommelse om anställning.
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
Frågor
Avdelningschef Stefan Johansson
tel: +46 73 398 51 71
e-post: stefan.johansson@gotlandsmuseum.se
Facklig representant
Per Widerström
tel: +46 70 253 77 72
Per Widerström
tel: +46 70 253 77 72
e-post: per.widerstrom@gotlandsmuseum.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: rekryteringmuseipedagog@gotlandsmuseum.se
Detta är ett heltidsjobb.
Strandgatan 14
)
621 56 VISBY
Fornsalen och Kansli Jobbnummer
9713291