Museiintendent som skapar möten mellan dåtid och nutid
2025-12-15
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Vill du använda din kunskap och passion för kulturarv för att skapa upplevelser som engagerar och inspirerar? Då är det här jobbet för dig.
Ditt nya jobb
Som museiintendent blir du en central kraft i arbetet med att levandegöra Jönköpings historia och kulturarv. Du leder och utvecklar våra museer - Tändsticksmuseet, Fågelmuseet och den stadshistoriska utställningen - och ser till att de blir platser där människor möts, lär och upplever. Du ansvarar för samlingar och arkiv, planerar programverksamhet och skapar utställningar som ger nya perspektiv på vår gemensamma historia.
Du arbetar både strategiskt och operativt: från långsiktig utveckling och budgetuppföljning till att stå mitt i mötet med besökare och skapa upplevelser som berör. Du bygger nätverk, samarbetar med civilsamhälle och kulturaktörer och är en drivande röst för museernas roll i Jönköpings kulturliv.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom museologi, historia, etnologi eller motsvarande och som har erfarenhet av att utveckla utställningar och programverksamhet. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har B-körkort. Har du erfarenhet av projektledning, extern finansiering, samlingsförvaltning, marknadsföring eller fler språk är det ett plus.
Som person är du initiativtagande och självgående, med förmåga att strukturera ditt arbete och driva processer framåt. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, samtidigt som du är mål- och resultatorienterad. Du har pedagogisk insikt och är skicklig på att skapa relationer och samarbeta. Din kommunikativa förmåga gör att du kan inspirera och engagera både kollegor och besökare, och din strategiska blick hjälper dig att tänka långsiktigt och bidra till verksamhetens utveckling.
Välkommen till oss
Du blir en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, Enheten Kultur. Här arbetar cirka 20 engagerade medarbetare med kulturutveckling i Jönköping. Tillsammans skapar vi möjligheter för konst och kultur att bli en naturlig del av människors vardag och livsmiljö.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag - https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Tjänsten innebär visst kvälls- och helgarbete.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Per Andrén, 036-10 66 99 (tillgänglig fram till 23/12 och sedan 13/1-16/1)
Fackliga representanter
Kari Ruokola, Vision, 039-10 25 99 (tillgänglig fram till 23/12, 29/12-30/12 och 5/1-16/1)
Rebecca Lidén, DIK, 036-10 74 38 (tillgänglig 29/12-30/12 och 5/1-16/1)
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som museiintendent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
