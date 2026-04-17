Museichef till Järnvägsmuseet, Gävle
2026-04-17
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Museichefen har det övergripande ansvaret för att strategiskt planera, leda och vidareutveckla Järnvägsmuseet i linje med myndighetens uppdrag, vision och mål. I rollen ingår att driva museets fortsatta utveckling och stärka dess attraktionskraft som besöksmål och samhällsaktör. Du leder detta arbete genom två enhetschefer som rapporterar direkt till dig.
Verksamheten omfattar en publik- och pedagogikenhet samt en tågtrafikenhet. Enheterna ansvarar för museets värdskap och publikmottagande, pedagogisk verksamhet, program och evenemang, drift av museibutiken samt genomföra trafikuppdrag enligt regeringsuppdraget om ett rörligt kulturarv. Det innebär tågtrafik i hela landet genom att tillgängliggöra järnvägsfordon ur bruksfordonssamlingen, samt ansvara och genomföra underhåll och åtgärder på fordonet i egna verkstäder.
Inom myndigheten präglas arbetet av nära samverkan mellan museer, avdelningar och enheter. Vi strävar efter en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande - en kultur du har en viktig roll i att både förvalta och vidareutveckla. Järnvägsmuseet har en stabil grund och är ett etablerat besöksmål i regionen och är en väletablerad aktör i museitågssektorn. Ditt uppdrag blir att ta tillvara denna position och samtidigt driva en förflyttning som gör museet än mer relevant, engagerande och angeläget för fler.
Du förvaltar och utvecklar befintliga nätverk inom transport- och museisektorn samt med lokala och nationella aktörer, och värnar om etablerade samarbeten. Rollen kräver att du ser till helheten och placerar museet i ett större sammanhang - såväl inom myndigheten som i omvärlden. Ett centralt uppdrag är att bredda och utöka målgrupperna för att öka museets genomslag och relevans.
Din kompetens och erfarenhet Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ett för uppdraget relevant område
Flerårig och väl dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet i chefsroll med fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda genom andra chefer och att verka i en större och komplex organisation
Mycket god och dokumenterad erfarenhet av att strategiskt leda och utveckla verksamhet inom kulturarvsområdet, publik verksamhet och/eller besöksnäringen
Dokumenterad förmåga att initiera, driva och genomföra utvecklings- och förändringsarbete på övergripande nivå
Mycket god förmåga att arbeta insiktsdrivet och fatta välgrundade beslut baserade på analys, data samt målgrupps- och besökarperspektiv
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla organisationskultur samt arbeta med värdegrundsfrågor
Mycket god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande
God kunskap om och förståelse för offentlig sektors styrning, processer och regelverk
Kunskap om samt etablerade och relevanta nätverk inom järnvägs-, transport- eller närliggande samhällssektorer
Erfarenhet av samverkan med såväl lokala som nationella aktörer inom kulturarv, besöksnäring eller angränsande områden
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och dina ledaregenskaper i synnerhet. Du är en trygg och närvarande ledare som tar tillvara medarbetares erfarenheter och kompetenser som en central del i att driva verksamheten framåt. Du driver förändringsarbete med ansvar och uthållighet, där du identifierar utvecklingsmöjligheter och samtidigt säkerställer att organisationens styrkor används effektivt. Du bidrar till god samverkan inom hela myndigheten genom engagemang, intresse och genom att vara ett föredöme i samarbeten. Du arbetar utifrån ett tydligt helhetsperspektiv och fattar beslut med hela organisationens bästa i fokus. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och inlyssnande, samtidigt som du är tydlig i riktning, prioriteringar och vägval. Du har mycket god förmåga att etablera, utveckla och långsiktigt upprätthålla relationer, såväl internt som externt.
Mer om oss
Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum och vårt övergripande ansvarsområde är den svenska järnvägens historia och kulturmiljöarbete kopplat till tågtrafik. Museet nyöppnade med helt nya lokaler 2024.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid med förordnande som museichef. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Sophie Nyman, Biträdande överintendent och chef för museiområdet: 0707-12 80 70
Anna Magnusson, HR-specialist: 08- 519 563 16 (för frågor om rekryteringsprocessen) Facklig kontakt
Anna Silwerulv, Saco: 08 -519 549 62
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 maj genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer hålls den 19-20 maj. För slutkandidater kommer arbetspsykologiska tester att genomföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva
(org.nr 202100-1132), https://www.smtm.se/
Box 48
)
371 21 GÄVLE Arbetsplats
Publik- och pedagogikenheten Järnvägsmuseet
