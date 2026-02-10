Murare/Putsare/kakelsättare

Murspecialisten i Oskarshamn AB / Murarjobb / Oskarshamn
2026-02-10


Murspecialisten är ett företag som funnits i sedan 2006. Vi söker nu murare/putsare/kakelsättare/plattsättare. Vi jobbar med nyproduktion, renovering, servicearbeten. Vi murar spisar/skorsten, putsning av fasader, vi jobbar även i kök och badrum med kakel/klinkers arbeten.
Vi söker dig som har erfarenhet av yrket, har du yrkesbevis är detta en fördel. Vi söker dig som kan jobba i grupp men även vara självgående. Du ska vara kvalitetsmedveten. Då vi jobbar ofta mot privat personer är det viktigt att du kan bemöta kunder. Anställningen börjar med en provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: murspecialisten@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Murspecialisten i Oskarshamn AB (org.nr 559074-5427)
Hycklinge Karlsro (visa karta)
572 91  OSKARSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Klaus Riikonen
murspecialisten@live.se
0768313575

Jobbnummer
9735343

