Murspecialisten är ett företag som funnits i sedan 2006. Vi söker nu murare/putsare/kakelsättare/plattsättare. Vi jobbar med nyproduktion, renovering, servicearbeten. Vi murar spisar/skorsten, putsning av fasader, vi jobbar även i kök och badrum med kakel/klinkers arbeten. Vi söker dig som har erfarenhet av yrket, har du yrkesbevis är detta en fördel. Vi söker dig som kan jobba i grupp men även vara självgående. Du ska vara kvalitetsmedveten. Då vi jobbar ofta mot privat personer är det viktigt att du kan bemöta kunder. Anställningen börjar med en provanställning