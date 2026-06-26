Murare
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Murare / Putsarbetare – Casab Fasad & Bygg AB (Stockholm)
Casab Fasad & Bygg AB är ett etablerat fasadföretag med över 25 års erfarenhet i branschen. Vi arbetar med fasadrenovering, puts, murning, balkongrenoveringar och ställningslösningar. Nu söker vi fler murare/putsarbetare till Stockholmsområdet. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som murare/putsare hos oss kommer du att arbeta med:
Renovering och nyproduktion av fasader
Putsning
Murningsarbeten
Samarbete med övriga yrkesgrupper i projektetKvalifikationer
Svensk medborgare
Svenska eller engelska i tal
Erfarenhet av murning och/eller puts
God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt
Meriterande (ej krav)
Körkort B
Yrkesbevis eller dokumenterad erfarenhet
Vi erbjuder
Fast arbete i ett stabilt och växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Långsiktiga projekt i Stockholmsområdet
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling i rollen
Bra villkor och långvariga projekt.
Arbetsort
Stockholm
Om Casab Fasad & Bygg AB
Casab är ett fasadföretag med lång erfarenhet av puts, murning, ställningar och väderskydd. Våra projekt präglas av kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet. Vi arbetar främst med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Mälardalsregionen.Så ansöker du
Skicka din ansökan eller frågor till:
📧 rekrytering@casabfasad.se
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: rekrytering@casabfasad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Casab Fasad & Bygg AB
(org.nr 556545-2587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Casab Fasad & Bygg AB Jobbnummer
9980742