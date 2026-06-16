Multiply söker en Printprogrammerare
Multiply Solutions Sweden AB / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2026-06-16
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Vill du också tillhöra de bästa i branschen?
Är du noggrann, strukturerad och vill jobba i ett riktigt härligt team? Här trivs du som värdesätter kvalitet, lojalitet och som gillar dagliga utmaningar. Som person utstrålar du trygghet, stabilitet och flexibilitet samt har förmåga till självinsikt. Du är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och nyfiken. Du har ett eget driv, en naturlig vilja att förbättra och utveckla samt ser möjligheter i allt!
TJÄNSTEN
Just nu söker vi på Multiply efter en printprogrammerare med placering på vårt huvudkontor i Järfälla. Hos oss är du med och skapar skräddarsydda och kundunika lösningar inom dynamisk kommunikation via postala och digitala kanaler. Exempelvis adresserade och personifierade utskick som vykort och kuverterad brevutskick. Du kommer främst arbeta i Quadient Inspire.
Vi söker dig som har en teknisk utbildning alternativt har motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Så du kan vara nyutexaminerad eller ha flera års erfarenhet. Gärna med en god förståelse av grafisk produktion. Eftersom du kommer ha kontakt med kunder för att följa upp processer tillsammans med våra säljare och projektledare behöver du behärska svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi värdesätter högt din personlighet, din vilja, ditt driv och förmåga att lära dig snabbt då behovet är stort av en ny fantastisk kollega!
Har du erfarenhet inom nedan områden är det fördelaktigt, men inte ett krav.
Inspire Designer (Quadient)
PostSort
DM/ADR (Direkt marknadsföring/Adresserad direktreklam)
Prepress - InDesign
XML, JSON
Excel
Logistik och distribution i grafiska produktionsflöden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Solutions Sweden AB
(org.nr 556569-6068), https://www.multiplysolutions.se
Bruttovägen 11 (visa karta
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175 43 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9965746