Multidisciplinär Uppdragsledare
Afry AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle? Då är AFRY arbetsplatsen för dig!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som jobbar brett med samhällsutveckling. Vi drivs av att skapa attraktiva, inkluderande och hållbara städer och samhällen. Våra uppdragsgivare finns inom kommuner, regioner och statliga myndigheter, men också privata aktörer.
Som uppdragsledare är du en central person i projekten. Du ansvarar för budget, tidplan, kvalitet och leverans enligt tidplan – från planering till genomförande. Rollen innebär även att du leder och stöttar andra konsulter samt säkerställer att våra leveranser uppfyller kundens krav och tekniska standarder. Uppdragen varierar från mindre lokala projekt till större, långsiktiga och komplexa uppdrag som sträcker sig över flera år
I din roll samarbetar du nära kunden, andra teknikområden och olika intressenter för att skapa integrerade och hållbara lösningar som möter projektens behov.
Du kommer utgå från något av våra kontor i Piteå eller Luleå Kvalifikationer
Vi söker dig som är gymnasie-, högskole-, eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, eller som har motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Du har minst tre års erfarenhet som uppdragsledare eller projektledare, har arbetat i multidisciplinära projekt och vill ta en mer senior roll i att leda komplexa projekt samt fungera som mentor till andra.
Du har goda kunskaper inom ekonomi och affärsmässighet och erfarenhet av att hantera budgetar och resurser med god ekonomisk insikt. Vi ser också att du har god kännedom om de lagar, standarder och tekniska riktlinjer som styr branschen, och att du kan säkerställa att våra projekt följer gällande regelverk och håller hög, teknisk kvalitet.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommer att samarbeta med både nationella och internationella aktörer.
Eftersom vi arbetar löpande med internationella partners är det meriterande om du har erfarenhet av att leda medarbetare i andra länder.
Arbetslivserfarenhet som entreprenör, eller hos våra beställare är meriterande.
Sammanfattningsvis söker vi en engagerad, strukturerad och tekniskt skicklig ledare som vill vara med och säkerställa att våra projekt inte bara möter dagens krav, utan också bidrar till att forma framtidens hållbara samhällen.
Ytterligare information
Som konsult hos oss blir du aldrig ensam i ditt uppdrag. Här kliver du in i en organisation där starkt lagarbete, öppna kunskapsdelningsytor och ett brett professionellt nätverk är självklarheter.
Du får tillgång till erfarna kollegor, specialistkompetens, mentorskap och flera interna nätverk som hjälper dig att växa – både i din roll och i dina projekt. Oavsett om du behöver bollplank, teknisk expertis, metodstöd eller bara någon att diskutera idéer med finns stödstrukturerna redan på plats.
Vi tror på att konsultens styrka kommer ur kombinationen av eget driv och en trygg bas att luta sig mot. Därför erbjuder vi:
Stöd från ett engagerat team som följer dig genom uppdragets alla faser
Flera kompetensnätverk där du möter kollegor med liknande fokusområden
En kultur som uppmuntrar samarbete, lärande och generositet
Tillgång till både lokala och nationella nätverk, så att du alltid kan hitta rätt kompetens nära dig
Hos oss är du en del av något större – ett sammanhang där dina idéer tas tillvara, där du får utvecklas och där vi tillsammans skapar den bästa möjliga leveransen till våra kunder.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-15. Vi går igenom urvalet löpande.
Kontaktperson för frågor:
Andreas Ramström, Service Area Manager
• 46 10 505 00 24 Andreas.ramstrom@afry.com
(mailto:Andreas.ramstrom@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 LULEÅ Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984136