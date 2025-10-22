Mstt Söker Säljare/medlemsvärvare
Mellansvenska Telemarketingtjänsten AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2025-10-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mellansvenska Telemarketingtjänsten AB i Örebro
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du kan kombinera hög lön med korta arbetsdagar? Vill du jobba med ett välkänt varumärke och ringa endast dagtid på företag? Vill du arbeta på ett välrenommerat telemarketingföretag med kollektivavtal och lokal fackklubb? Då ska du söka tjänsten som säljare/medlemsvärvare hos oss redan idag!
Du kommer att arbeta med medlemsrekrytering och annonsförsäljning åt vår uppdragsgivare Företagarförbundet.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas till en riktigt duktig säljare genom gedigen internutbildning i vår säljakademi och genom kontinuerlig coachning och feedback.
Vi erbjuder dig som säljare:
• Mycket goda förtjänstmöjligheter (garantilön 23746 kr + provision utan tak )
• Fullt betald testvecka
• Månadsbonus
• Stora möjligheter att påverka din egen arbetstid
• Kollektivavtal med Unionen samt lokal fackklubb
• Grundlig säljutbildning i vår säljakademi
• Friskvårdspeng
• Fräscha lokaler med eget kontor
• Roliga säljtävlingar och personalaktiviteter
• Olika typer av aktivitetsrum (pingis, tv-spel, mini-gym) med möjlighet till skön avkoppling på rasterna
• 2 veckors betald ledighet över jul och nyår
• 4 veckors sammanhängande semester i juli
• Flextid mellan kl. 08,00-09,00
• Och sist men inte minst; fantastiska kollegor i vår stora säljkår på närmare 30 anställda med en snittålder på ca 40 år
Som säljare tror vi att du:
• är en person med stort engagemang och starkt driv
• är målmedveten, tävlingsinriktad och resultatorienterad med hög aktivitet i telefonen för att nå och överträffa dina mål
• besitter mycket goda kunskaper i svenska
Vill du veta mer om vad det innebär att jobba hos oss, klicka på länken nedan och titta på vår senaste video: https://www.youtube.com/watch?v=K__zIM3U01Y Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@mstt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mellansvenska Telemarketingtjänsten AB
(org.nr 556961-2806)
Idrottsvägen 37
)
702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Mellansvenska Telemarketingtjänsten Kontakt
Försäljningschef
Petri Savolainen info@mstt.se 0707224967 Jobbnummer
