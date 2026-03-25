Msca-Doktorand Inom Secresy4you-Nätverket
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi
2026-03-25
Anställningen är en del av doktorandnätverket SecReSy4You, finansierat av EU:s Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA).
För en fullständig lista över de 10 tillgängliga tjänsterna, besök nätverkets webbplats.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionens webbplats.
Doktoranden kommer att placeras i Secure Learning and Control Laboratory, en tvärvetenskaplig forskargrupp som utför grundläggande och tillämpad forskning i skärningspunkten mellan cybersäkerhet, reglerteori och maskininlärning. Vår vision är att utveckla metoder för att designa intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot illvilliga motståndare.
Doktoranden kommer främst att ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). Utöver det inkluderar arbetsuppgifterna följande:
Tvärvetenskaplig forskning inom säkerhet för cyberfysiska system, med fokus på säkra reglering under osäkerhet och i närvaro av realistiska motståndare.
Publicering av vetenskapliga resultat i ledande vetenskapliga tidskrifter och vid framstående internationella konferenser.
Bidrag till nätverksgemensamma aktiviteter samt genomförande av (transnationella) akademiska och/eller industriella forskningsvistelser inom Europa.
Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik, teknisk fysik, tillämpad matematik, datavetenskap eller ett närliggande område, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet, se studieplanen för ämnet.
Därutöver krävs:
Mycket goda studieresultat från tidigare högre utbildning.
Goda kunskaper i reglerteknik och systemteori.
God programmeringsvana (t.ex. i C, C++, Python, Julia eller Matlab).
Hög kvalitet på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) av eller annat självständigt skriftligt arbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Personliga egenskaper såsom kreativitet, noggrannhet och/eller ett strukturerat arbetssätt vid problemlösning.
För att vara behörig som doktorand inom MSCA (Marie Skodowska-Curie Actions) får du inte ha avlagt doktorsexamen vid rekryteringstillfället, samt inte vara inskriven på ett doktorandprogram. MSCA:s mobilitetsregel innebär att sökande inte får ha varit bosatta eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i det land där värdorganisationen finns (Sverige) i mer än 12 månader under de tre år som omedelbart föregår rekryteringstillfället.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad analytisk förmåga av hög kvalitet.
Personliga egenskaper såsom initiativförmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera effektivt med både internationella och nationella projektparter, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande är kunskaper inom ett eller flera av följande områden: maskininlärning, cybersäkerhet eller datorsystem.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Doktorander som anställs genom Marie Skodowska-Curie-programmet erhåller lön i enlighet med programmets regler för doktorander under stipendieperioden (36 månader). Detta innebär att bruttolönen (det vill säga efter avdrag för arbetsgivaravgifter men inklusive inkomstskatt) uppgår till cirka 37 000 SEK per månad, beroende på växelkurs (exklusive eventuellt familjetillägg). Anställdas nationella och lokala skatter kommer att dras av från denna bruttolön innan nettolönen utbetalas till doktoranden. Vid projektets slut kan en ytterligare löneutbetalning ske om den genomsnittliga växelkursen under hela projektet är högre än den beräknade växelkursen.
Under återstående tid av studierna kommer du att vara anställd på ett vanligt doktorandkontrakt, med lön enligt den överenskomna lönestegen för doktorander plus ett lönetillägg på 1800 kr/månad. Följ den här länken för att läsa mer om finansiering för doktorander och ett lokalt kollektivavtal för löner för doktorander.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor André Teixeira (telefon: +46 18-471 5414, email: andre.teixeira@it.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026, UFV-PA 2026/890.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
