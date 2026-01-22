Msca Doktorandplats I Medicinsk Vetenskap
2026-01-22
Doktorandplats i medicinsk vetenskap
Titel på projektet: Molekylära verktyg för att förbättra diagnostik av infektionssjukdomar
Avdelningen för infektionssjukdomar finns vid Institutionen för biomedicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare
Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning
Projekt: Antibiotikaresistens förblir ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa, och orsakar över 100 000 dödsfall världen över varje år samt ger upphov till direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser i miljardklassen. Endast i Europa uppskattas årligen 25 000 dödsfall tillskrivas resistenta bakterieinfektioner. Spridningen av AMR drivs av felaktig och överdriven användning av antibiotika, men också av förändrade samhälls- och miljöförhållanden - inklusive frekvent resande, klimatförändringar och åldrande befolkning. Konventionell odlingsbaserad diagnostik, även om den är tillförlitlig, är långsam och ger kanske inte alltid snabba och tillräcklig information för kritiska kliniska beslut, särskilt inom akut- och sjukvård. Att minska diagnostikens svarstid och öka upplösningen för patogenidentifiering och resistensprofilering är avgörande för att minimera dödlighet, lidande och vårdkostnader. Därför är nya metoder - baserade på molekylär och strukturell biologi, högupplöst masspektrometri, samt bioinformatik högst nödvändiga.
Huvudmålet med detta doktorandprojekt är att främja den kliniska diagnostiken av infektionssjukdomar genom att utveckla molekylära verktyg och biosensorteknologier som kan upptäcka bakteriella patogener och antimikrobiell resistens direkt från patientprover. Detta arbete syftar till att påskynda identifieringen och karakteriseringen av viktiga biomarkörer med hjälp av genomik, masspektrometri-baserad proteomik och bioinformatik.
Vi söker nu en kandidat med relevant bakgrund inom ämnesområdet, exempelvis erfarenhet av bakteriella patogener i riskgrupp 2 (odling, isolering och säker hantering), plus molekylärbiologiska färdigheter inom genomik och proteomik, inklusive optimerad DNA-extraktion för NGS och arbetsflöden för peptid- och proteinbaserad proteotypning. Därutöver är erfarenhet av bakteriell genomsekvensering med olika plattformar, nedströms sammansättning av genom och annotering meriterande, liksom integration av masspektrometribaserade peptiddata med genomsekvenser för att identifiera biomarkörer för antimikrobiell resistens och virulens.
Doktoranden kommer att arbeta hos Roger Karlssons grupp vid Göteborgs universitet (UGOT), Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar, och i nära samarbete med doktorander i BUG-ID-projektet samt med läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk mikrobiologi. Den metod som valts för att studera ytan på patogener är Lipidbaserad proteinimmobilisering (LPI) (utvecklad av Nanoxis Consulting AB), vilken framgångsrikt har använts för att utföra ytrakning av intakta bakterier. Efter bioinformatisk validering kommer artspecifika peptidmarkörer att användas för att funktionalisera grafensensorerna i BUG-ID projektet.
För mer information se https://www.gu.se/en/research/roger-karlsson
Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Kontaktuppgifter för doktorandplatsen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Roger Karlsson, docent, Institutionen för biomedicin
e-post: roger.karlsson@gu.se
Ansökan
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
