Msca - Doktorandplats I Medicinsk Vetenskap (dc2)
Doktorandplats i medicinsk vetenskap
Titel på projektet: Avancerade metoder för förståelsen av biofilmrelaterade infektioner i ortopediska implantat: från in vitro- till in vivo-modeller.
Avdelningen för biomaterialvetenskap finns vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Arbetet sker inom SHIELD-projektet (Strategies for Healing Implant-associated infections and Enhancing Longevity in Devices) inom Horizon Europe och Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA).
Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning
Projekt: Medicinska implantat har revolutionerat modern sjukvård genom att förbättra funktion, rörlighet, utseende och livskvalitet. Dock utgör implantatrelaterade infektioner (IAIs) en stor klinisk och samhällelig utmaning genom att påverka livslängden och framgången för dessa enheter, särskilt inom ortopedi. Dessa infektioner orsakas ofta av bakterier som bildar biofilmer på implantatytor, vilket skyddar bakterierna från kroppens immunförsvar och antibiotika, och gör konventionella behandlingar mindre effektiva. IAIs kan leda till kroniska komplikationer, reoperationer och ökade vårdkostnader. Förebyggande och effektiv hantering av sådana infektioner är därför avgörande för att säkerställa långsiktig framgång för medicinska implantat.
Syftet med detta forskningsprojekt är att förbättra förståelsen för biofilmrelaterade infektioner i ortopediska implantat genom att utveckla och tillämpa både in vitro- och in vivo-modeller. Implantatrelaterade infektioner utgör ett allvarligt hot mot framgången för medicinska enheter, särskilt inom ortopedi, där biofilmer avsevärt minskar antibiotikaeffektiviteten och försämrar osseointegration. Detta doktorandprojekt, som är en del av SHIELD-doktorandnätverket (Strategies for Healing Implant-associated infections and Enhancing Longevity in Devices), kommer att bidra till att utveckla translationella strategier för att bekämpa dessa infektioner genom samarbetsinriktad, tvärvetenskaplig forskning.
Denna doktorandstudie kommer att utvärdera serumproteiners roll i att påverka antibiotikaaktivitet med hjälp av MBEC-modellen (Minimum Biofilm Eradication Concentration) på titanklädda pinnar, simulera interaktioner mellan biofilm och värdceller genom ett flödescellsystem med osteoblaster, och bedöma effekten av antimikrobiella cement för infektionsförebyggande och vävnadsintegration. Doktoranden kommer även att bidra till utvecklingen av en in vivo-modell för att studera effekten av biofilminfektioner på implantatosseointegration och generera mutanta bakteriestammar för att undersöka de molekylära mekanismerna för Staphylococcus aureus vidhäftning och överlevnad i värdceller.
Genom en kombination av mikrobiologi, molekylärbiologi, avbildning, och translationell modellering kommer doktoranden att generera data som stödjer designen av biofilmresistenta material och utvärdera antiinfektiva strategier relevanta för klinisk praxis.
Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Antagning och anställning
Efter du har blivit antagen till forskarutbildning kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Anställningen är en MSCA doktorandanställning inom ett Marie Skodowska Curie program med MSCA finansiering. För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande får ej heller ha arbetat med forskning mer än 4 år efter sin mastersexamen (motsvarande heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.
Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för doktorandplatsen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:
Huvudhandledare: Margarita Trobos, Universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper,
e-post: margarita.trobos@biomaterials.gu.se
Eller besök:https://www.shield-dn.eu/enhttps://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/16-phd-positions-available-highly-motivated-early-career-researchers-be-part-new-msca
Ansökan
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-24
