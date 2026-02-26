MS-sjuksköterska till neurologmottagningen
2026-02-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Medicinmottagningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vi söker MS-sjuksköterska (Multipel skleros, MS) till neurologmottagningen!Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
För oss på Neurologimottagningen är det viktigt med kompetensutveckling då det driver både verksamhet och enskilda individer framåt. Det innebär inte bara att lära sig nya saker utan även att kunna införa de små förändringar som sker hela tiden inom vården och inom ditt specialområde. Ett fint bemötande ligger i fokus, du kommer att arbeta i team tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare och sekreterare. Som sjuksköterska på Neurologimottagningen arbetar vi utefter ett personcentrerat förhållningssätt där vi medarbetare ser och tar ansvar för varandra och tillsammans skapar en rolig och trivsam arbetsplats.Arbetsuppgifter
Mottagningsarbete, med telefonrådgivning, mottagningsbesök, telefonuppföljningar, behandlingar, informationsrådgivning till patienter och anhöriga samt assistera vid läkarmottagning tex med, Botox och LP.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är även meriterande om du sedan tidigare har kunskap och erfarenhet av området Multipel skleros (MS) samt av mottagningsarbete och vana av att ha telefonrådgivning. Extra bra om du redan har kunskaper i följande system: TeleQ, Link, 1177 och Cosmic. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef medicinmottagningen Helén Skogsberg, 079-062 19 66 eller helen.skogsberg@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på neurologmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
