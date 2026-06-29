MR-röntgensjuksköterska, timavlönad
Unilabs AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-29
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På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Är du MR-röntgensjuksköterska och nyfiken på möjligheten att arbeta extra som timavlönad? På Unilabs Röntgen i Göteborg söker vi nu dig som vill central roll i att stärka vår MR-kompetens, så att fler patienter kan få trygg och snabb vård i god tid.
VAD
Vi välkomnar dig till vårt engagerade och kompetenta team som varje dag strävar efter att göra det lilla extra för de patienter vi möter. Vi utför konventionell röntgen, datortomografi, MR och ultraljud. Vi tar emot patienter med olika behov och har alltid ett starkt fokus på service och kvalitet.
Verksamheten är öppen alla dagar i veckan, från morgon till kväll, vilket ger både variation och möjligheter för dig som vill arbeta extra. Hos oss får du möjlighet att arbeta med flera olika modaliteter, men ditt huvudsakliga ansvarsområde blir MR-undersökningar. Rollen ger dig chansen att utveckla din kompetens, samarbeta med kompetenta kollegor och bidra till att våra patienter får trygg och professionell diagnostik.
Tjänsten är timavlönad med fokus på kvällar och helger, med start enligt överenskommelse. Vid behov och intresse finns även möjlighet att arbeta dagtid.
VEM
På Unilabs värdesätter vi inställning lika högt som kompetens. Du är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten samtidigt som du trivs med samarbete och har ett varmt bemötande mot patienter. Du är flexibel och anpassningsbar, och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Är legitimerad röntgensjuksköterska
Har MR-kompetens
Det är meriterande om du även har erfarenhet av DT, ultraljud och konventionell röntgen.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tillämpar provanställning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Johansson, Anna.Johansson@unilabs.com
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Våra verksamheter finns i Haga och Almedal.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
412 98 GÖTEBORG Arbetsplats
Unilabs Röntgen Jobbnummer
9984115