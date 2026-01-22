MR S Blekingegruppen söker logistiksoldater
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlskrona Visa alla militärjobb i Karlskrona
2026-01-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Försvarsmakten rustar upp och logistiken har en framträdande roll i framtidens försvarsmakt.
Som logistiksoldat är du med och bidrar till den operativa effekten inom militärregion syd och blekingegruppens underställda hemvärnsbataljoner. Tillsammans med kompetenta kollegor
får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till
balans i livet och god hälsa.
Logistiksektionen på Blekingegruppen
Vi arbetar och verkar främst i Blekinge och är en militärregiongrupp (MR-Grp) placerad i Karlskrona på Rosenholms övningsfält vilket erbjuder mycket bra arbetsmiljö. Vi är ett litet flexibelt krigsförband med uppgiften att leda, utbilda, organisera och administrera våra två hemvärnsbataljoner samt till viss del, och inom specifika områden, stödja de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) lokalt i Blekinge. Uppgifterna är ibland komplexa inom ramen för både frivilligverksamheten och den södra militärregionens övergripande uppdrag. De sträcker sig över hela skalan från fred via kris till krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer utföra materiel- och förnödenhetstransporter, tillse att materiel och fordon upprätthåller den status som förbanden kräver, både under övning och skarp verksamhet samt bistå vid exempelvis inventering av förbandens materiel. Inledningsvis jobbar du tillsammans med erfaren personal under handledning. Målet är att självständigt och i grupp lösa uppgift inom ramen för beslutad ansvarsfördelning. Utbildning och kompetenshöjande verksamhet ingår som en naturlig del och det kommer innebära bl.a. förarbevis på olika fordonsslag samt upprätthållande av vapenkompetens mm.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• Genomförd och godkänd svensk militär grundutbildning
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är en trygg person som tycker om att lära sig nya saker, knyta kontakter och skapa nätverk, är ansvarstagande och noggrann med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslag driva arbetet framåt utifrån given uppgift. Du delar och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Körkort för manuell växellåda
• C eller C/E körkort
• Militärt förarbevis för personbil
• Militärt förarbevis lastbil (med eller utan släp)
• Militärt förarbevis personterrängbil
• Behörighet M8 för teknisk tjänst på båt/fartyg
• Truckförarintyg
• Erfarenhet från förrådsarbete
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad heltid, tjänstgöring på kvällar och helger. Resor i tjänsten förekommer
Arbetsort är Karlskrona
Befattningen är militär GSS/K
Tillträdesdatum snarast möjligt, enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen kontakta:
Mathias Jansson
Niclas Hoaas
Information om rekryteringsprocessen
Mathias Jansson
Fackliga företrädare
OFR: Krister Forsberg
OFR/S: Senadin Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga nås genom försvarsmaktens växel 010-82 510 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9698946