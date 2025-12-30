MQ Marqet Norrköping söker en Butikschef
Är du en person som drivs av försäljning och ledarskap - Då är du den vi söker!
Vi söker en butikschef till vår butik MQ Marqet i Norrköping, Ingelsta.
Om rollen
Som butikschef får du ett helhetsansvar för butiken med fokus på försäljning, lönsamhet och ledarskap. Tillsammans med ditt team skapar du en välkomnande butik där kunderna får inspiration, service i toppklass och vill komma tillbaka.
I ditt arbete som butikschef tillbringar du stor del av din arbetstid i butiken där du coachar, följer upp och fungerar som förebild för säljarna. Du kommer även att få ansvara för varuvisningen enligt MQs koncept och riktlinjer, genom att planera och leda butikskommunikationen avseende t ex kampanjer och försäljningsaktiviteter.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad och inspirerande ledare som motiveras av att utveckla dina säljare och skapa ett vinnarteam som har roligt på jobbet. Genom säljteknik och ett stort intresse i kundmötet skapar du återkommande kunder. Vidare har du god ekonomisk förståelse samt vana att hantera olika IT-system så som schemaläggningssystem och rekryteringssystem.
För att trivas i rollen som butikschef är du en målinriktad och självgående tävlingsmänniska. Att du brinner för mode och trender ser vi som en självklarhet!
Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln? Toppen, det ser vi som meriterande!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! I samband med denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Har du frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Malin Niklasson.
Välkommen med din ansökan!
MQ Marqet är en konceptbutikskedja inom mode som säljer de stilrena och mer hållbara klassiska plaggen av hög kvalitet, det senaste modet samt second hand i vissa utvalda butiker.
Vi vill inspirera med kvalitativt och prisvärt mode noga utvalt för kunden som skall få marknadens bästa personliga service. Vi vänder oss till alla som befinner sig i det flexibla arbetslivet, där gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer flytande.
Försäljningen sker i egna butiker och via e-handelsplattformar egna såväl som andras. Våra butiker finns i attraktiva lägen över hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg och vi har ett produktionskontor i Shanghai. MQ Marqet är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Ersättning
