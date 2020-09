Movant Uppsala söker behörig lärare SFI/SVA - Movant AB - Gymnasielärarjobb i Uppsala

Movant AB / Gymnasielärarjobb / Uppsala2020-09-01Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med bransch-och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns från Malmö i söder till Luleå i norr och är en del av i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.Movant AB söker lärare inom Sfi/SVA i UppsalaDitt uppdragMovant startade under oktober 2019 yrkesutbildning som riktar sig till vuxna i Uppsala. Det innebär att du som lärare får vara med och skapa hur vår skola ska bli. Vi söker nu en behörig lärare inom Sfi/SVA Grund då vi har integrerade utbildningar inom Bygg och anläggningsprogrammet. Du arbetar tätt ihop med yrkeslärarna i bygghallen och utmanar eleverna direkt inför deras kommande vardag.Som språklärare hos oss får du möjlighet att hjälpa våra deltagare att nå sina språkmål och utveckla kunskaper på ett kreativt sätt. Du ansvarar för att undervisningen integreras inom yrkesutbildningen, det vill säga att elever utvecklar ett språk som leder till att de kan ta en anställning inom valt yrkesområde. Glöm den traditionella katederundervisningen och agera tillsammans med yrkeslärarna.Du som söker ska ha ett kreativt och öppet förhållningssätt för undervisningssituationer. Ha en pedagogisk och tydlig struktur och vara öppen för förändringar. Du bör vara social och kunna hantera människor från olika bakgrunder.Tjänsten innebär att genom teoretiska och praktiska genomgångar och övningar genomföra kursmål som motsvaras av yrkeskurserna och sfi/SVA Grund på det gymnasiala programmet (www.skolverket.se).Jämställdhets- och miljöfrågor ska integreras i utbildningen där diskussionerna ska utgå från hur det ser ut i samhället idag och hur de inverkar på verksamhetsområdet deltagaren befinner sig i.Vi ser att du är självgående och strukturerad med förmåga att organisera, ansvara för och prioritera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. Du har ett inbjudande sätt och är lösningsorienterad.Det här söker viVi söker dig som tycker om att arbeta med människor och brinner för personlig utveckling. Du vill skapa möjligheter för individer att bidra till positiv samhällsutveckling. Arbetet sker under dagtid och tillgång till bil är nödvändig då viss uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande ingår i tjänsten.Det här erbjuder vi digVi är ett gott gäng som stöttar varandra och har nära till skratt. Du får kollegor runt hela Sverige, en öppen organisation där det är korta beslutsvägar och goda karriärmöjligheter.Alla med en hel- eller deltidsanställning hos oss på Movant får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben.Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna och finns på flera orter och kriminalvårdsanstalter i Sverige. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Det som fortfarande kännetecknar oss är småskaligheten i form av närhet till eleven och hög lärartäthet.Tillträdesdag: Snarast möjligtPlaceringsort: UppsalaAnställningsform: Tillsvidare, 100%Sista dag att ansöka ärVi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Angelica Hadin; angelica.hadin@movant.se Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstid2020-09-01Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-30Movant AB5341789