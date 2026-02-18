Motviktstruckförare till vår kund i Gislaved!
Vi söker dig som är en erfaren motviktstruckförare med god vana av lagerarbete. Du är noggrann, självständig och trivs med att arbeta i ett högt tempo i en dynamisk miljö. Du har god ordningskänsla, arbetar säkert och effektivt samt bidrar aktivt till ett välfungerande lager. Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till en smidig och effektiv logistik? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Du kommer huvudsakligen att arbeta med truckkörning i form av in- och utleveranser, godsmottagning, på- och avlastning samt interntransport. Arbetet innefattar även lagerpåfyllnad, orderhantering och registrering i lager- och affärssystem. Tillsammans med erfarna och engagerade kollegor säkerställer du ett säkert, effektivt och välfungerande lagerflöde där leveranser sker i tid. Tjänsten är fysisk och tempofylld och passar dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med högt ansvar och fokus på kvalitet och säkerhet.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning (lastning, lossning och interntransporter)
Godsmottagning och inleverans av varor
Plock och placering av gods på lagerplatser
Lagerpåfyllnad och orderhantering
Registrering i lager- och affärssystem
Säkerställa ordning, struktur och säkerhet på lagret
Medverka till ett effektivt och smidigt logistikflöde
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Truckkort A1-4 samt B1-4
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne
Arbetstid: Två skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Vecka 9, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
