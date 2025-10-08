Motviktstruckförare sökes till Södertälje hamn!
2025-10-08
I tjänsten kommer du att arbeta med att köra truck, koordinera transporter, hantera mail, packa & lossa gods samt ha extern kontakt med bland annat leverantörer & kunder. Arbetet är på heltid med arbetstiderna förlagda på dagtid.
I tjänsten kommer du att arbeta med att köra truck, koordinera transporter, hantera mail, packa & lossa gods samt ha extern kontakt med bland annat leverantörer & kunder. Arbetet är på heltid med arbetstiderna förlagda på dagtid.
Om dig
Vi söker en självgående & initiativtagande person som är beredd att ta stort ansvar och se till att saker blir gjorda. Du behöver ha erfarenhet av att köra motviktstruck. För att lyckas i rollen ser vi att du har goda administrativa förmågor och en vana av att koordinera.
Krav för tjänsten
- Erfarenhet av motviktstruck
• Goda kunskaper i svenska
• Tidigare erfarenhet av att ta ansvar, koordinera
• Självgående
Lön enligt överenskommelse
